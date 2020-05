Rubriche : lettere alla gazzetta



Sottoscrizione Covid-19 dell'ordine di Malta

venerdì, 15 maggio 2020, 09:40

di Renato Amodeo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento inviatoci da Renato Amodeo, referente del delegato GranPriorale dell'Ordine di Malta per la città di Lucca:

La recente situazione, venutasi a creare a seguito della diffusione del COVID-19, oltre che una lunga lista di vittime ha lasciato anche moltissime famiglie e persone sole, in una grave situazione di disagio economico, dovuto alla diminuzione o addirittura alle perdita del lavoro.

Anche nella nostra Delegazione, che comprende le province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, sono emerse moltissime situazioni di difficoltà finanziarie, come già evidenziato nel rapporto della Caritas, situazioni che si sono amplificate con l’avvento del COVID-19, rendendo la platea dei richiedenti aiuto, molto più vasta ed eterogenea.

L’Ordine di Malta, da sempre fornisce assistenza alle persone bisognose attraverso le sue attività mediche, sociali e umanitarie, ed anche in questa circostanza si trova in prima linea con aiuti materiali alle persone che ne fanno richiesta, soprattutto con acquisto di generi alimentari o pagamento di bollette per utenze casalinghe.

Per questi motivi, è stata aperta una sottoscrizione per poter contribuire con una piccola donazione in denaro, oppure in generi di prima necessità, che sarà cura dell’Ordine, ridistribuire sul territorio attraverso i canali della Caritas o delle Parrocchie che ce ne fanno richiesta.