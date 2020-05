Villetta ottima occasione a pochi passi dalla città

Altri articoli in Rubriche

martedì, 5 maggio 2020, 18:14

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento dell'Intersindacale Medica della Toscana in merito all'ordinanza del presidente regionale, Enrico Rossi, che nega la possibilità ai medici della sanità pubblica di svolgere l'attività di intramoenia

martedì, 5 maggio 2020, 14:25

Riceviamo e pubblichiamo questa protesta da parte di alcuni abitanti della zona che chiedono a Sistema Ambiente le ragioni del disservizio annunciando una raccolta di firme e la sospensione del pagamento

lunedì, 4 maggio 2020, 13:24

Caro direttore leggo le tue intemerate quasi giornaliere, ma il muro contro cui si infrangono è di gomma. A Genova diciamo che è come pestare l'acqua nel mortaio: non diventa pesto, resta acqua

domenica, 3 maggio 2020, 18:29

Sono sempre Pietro Casali, presidente del A.S.D. Circolo Nuoto Lucca, società sportiva che gestiste due piscine a Lucca. Vi chiedo spazio perché non sono mai stato così preoccupato da quando è iniziata l'emergenza legata al Covid-19, e spiego perché

sabato, 2 maggio 2020, 11:29

“Chiediamo aiuto per poter far ripartire la nostra attività. Abbiamo famiglie da mantenere anche noi e i nostri animali hanno bisogno dei loro padroni, dei bimbi che li amano, dei ragazzi dell’ippoterapia che hanno sospeso un servizio per loro importantissimo”

venerdì, 1 maggio 2020, 21:19

Il noleggio a lungo termine è un servizio del quale tutti ci ritroviamo ad aver bisogno almeno una volta nella vita, una delle situazioni più classiche è il cambio di casa, che richiede lo spostamento da un punto all'altro di mobili ed oggetti personali