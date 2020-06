Rubriche



Birra che passione: il successo online di Hopt

venerdì, 26 giugno 2020, 01:44

La birra non è solo una delle bevande alcoliche più consumate in Italia, ma rappresenta anche un’importante risorsa economica. Facendo riferimento ai dati condivisi da Assobirra e relativi al 2018, la produzione di birra in Italia ha registrato un incremento del 4.7%, mentre il consumo di questa bevanda è aumentato del 3.2%. Ottimi anche i dati relativi all’esportazione, che è cresciuta del 6.6%, rendendo il nostro paese uno dei principali esportatori a livello internazionale.

Alla crescita del settore ha contribuito il consumo di birra artigianale da parte dei clienti. Tanti piccoli birrifici sono riusciti a ritagliarsi una fetta del mercato, proponendo ai loro consumatori delle birre di ottima qualità e con delle caratteristiche impossibili da trovare nelle nei prodotti industriali. Tutto questo ha portato anche a delle nuove assunzioni, con un aumento del 16% degli addetti al settore.







Birra artigianale su Hopt: codici sconto

Gli amanti della birra –in particolare di quella artigianale – possono oggi contare anche sulla possibilità di acquistare la loro bevanda alcolica preferita direttamente online. A questo proposito, molti clienti si rivolgono a Hopt, uno store online che offre una vasta selezione di birre artigianali, proponendo ai suoi clienti oltre 1.300 etichette.

Per ricevere a casa birra di alta qualità e risparmiare sull’acquisto si può applicare il codice sconto hopt presente sul sito Topnegozi.it, un portale che raccoglie i migliori coupon e segnala le promozioni speciali più convenienti. Tutti i nuovi clienti potranno godere di uno sconto di 5€ sul primo acquisto, mentre per tutti gli altri (anche coloro che hanno già acquistato) è disponibile uno sconto del 10%.

Il vantaggio di questo sconto è che può essere cumulato con le offerte già disponibili sul sito. La riduzione del 10% potrà essere applicata anche ai pack risparmio e a tutti i prodotti in promozione, raccolti nell’apposita sezione Promozionidel sito.

Su Topnegozi.it si trovano anche dei coupon per i fusti di birra. Acquistando da 6 a 8 fusti si potrà ricevere uno sconto fino al 12%, mentre da 3 a 5 fusti una riduzione del 9% sul prezzo di finale. Restituendo i fusti dopo aver terminato la birra permette di ricevere uno sconto di 5€ sull’acquisto successivo, un ottimo metodo per risparmiare ancora di più.

Su Hopt oltre alla birra è possibile acquistare anche accessori e kit. Molti clienti aggiungono all’ordine, ad esempio, i bicchieri da birra, altri invece scelgono di comprare gli strumenti per la produzione della birra, ad esempio il kit di brassaggio.







Perché acquistare la birra online

L’acquisto online consente di scegliere tra una vasta selezione di etichette e non si avrà difficoltà ad individuare il tipo di birra più adatto. Gli amanti di questa bevanda apprezzeranno inoltre la possibilità di testare nuovi gusti, acquistando bevande artigianali prodotte con ingredienti particolari e con materie prime di altissima qualità.

I clienti potranno utilizzare uno dei tanti metodi di pagamento disponibili. Hopt consente di pagare con carte di credito Mastercard e Visa, oppure con il conto online PayPal. Per quanto riguarda le spedizione, tutte le bottiglie ed i fusti sono spediti con imballaggi antiurto e sono consegnati in Italia entro 72-96 ore. Il costo varia in base al peso: per pacchi fino a 22 kg è di 9,90€, ma con i giusti coupon è possibile ottenere uno sconto o addirittura la spedizione gratuita.

I veri amanti della birra potranno anche sottoscrivere un abbonamento – della durata di 3, 6 o 12 mesi – per ricevere a casa ogni mese una selezione di sei birre. Il primo mese ai clienti verrà consegnato anche il kit di benvenuto, con un bicchiere da degustazione, una mini guida alla degustazione ed alcuni extra speciali.