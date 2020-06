Rubriche : lettere alla gazzetta



Cinghiali in Valfreddana, un cittadino si rivolge a Remaschi

venerdì, 26 giugno 2020, 20:26

di giuseppe nardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta di un cittadino di Torre di Valfreddana, Giuseppe Nardi, rivolta all'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi sul problema degli ungulati.



"Egr. Assessore Remaschi,



residendo a Torre di Valfreddana (in una zona collinare, cioè, che risulta infestata da una numerosa popolazione di cinghiali), sono a chiederLe se, dalla Regione Toscana - è stato mai elaborato ed attuato (e se - qualora esistesse - ne posso venirne a conoscenza) un piano di contenimento di questa fauna che produce danni all'ambiente e rischi alle nostre comunità.

La ringrazio dell'attenzione e confido in una cortese e puntuale risposta".



Giuseppe Nardi - Torre in Valfreddana