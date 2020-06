Rubriche



Coronavirus: la quasi impossibile ripresa del settore delle scommesse sportive

giovedì, 4 giugno 2020, 19:08

Le agenzie di scommesse ancora non riaprono. Il nuovo decreto della presidenza del consiglio dei ministri dichiara che rimarranno chiuse fino al 14 giugno. E la notizia preoccupa sia i giocatori che agli addetti ai lavori, che parlano del mercato delle scommesse massacrato della sospensione degli eventi sportivi. Lo scorso anno, tra aprile e metà giugno, il comparto ha incassato 2,5 miliardi: soldi che quest'anno non ci saranno a causa della pandemia.

La ripresa si prevede lentissima, tra campionati fermi, incertezze del calendario, ippica paralizzata e agenzie in difficoltà. Il direttore dell'ADM, l'agenzia delle dogane e monopoli, ritiene necessari 6-9 mesi per la ripresa.

Una situazione mai vista in precedenza che ha sollevato grande malcontento in tutti i settori delle scommesse a partire da quello dell’ippica.

A questa situazione si aggiunge il Decreto Dignità emanato nel 2018 che alle società sportive sottrae anche gli incassi delle sponsorizzazioni con i Bookmakers.

In vista di una ripresa dei campionati principali, in primis della Bundesliga, gli scommettitori si sono spostati maggiormente verso i più tradizionali e sempre disponibili giochi da Casinò, come Slot Machines e Blackjack Live, che sono recensiti sul sito web SPIKE slot.

Anche il Poker online ha assistito a una netta ripresa di quote di mercato, che sono poi nuovamente calate in seguito alla fine del lockdown.

Il ritorno alla libertà non è così dolce per tutti, e non possiamo che sperare che sia data la giusta considerazione anche alle imprese del settore delle scommesse.