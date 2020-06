Rubriche



Dove si possono trovare bonus e promozioni online?

martedì, 23 giugno 2020, 19:08

Quando si tratta di giocare su siti di scommesse online, la priorità per moltissimi giocatori è di cominciare al meglio e per questo motivo si va subito alla ricerca di bonus scommesse e promozioni. Uno dei motivi, infatti, per cui il gioco online è da preferire è anche questo: i provider possono mettere a disposizione del pubblico codici sconto, promozioni, bonus e offerte varie che permettono di vincere più del dovuto, duplicando quote, somme di denaro vinte e quant’altro.

Il mondo del Web è fantastico e permette di ottenere anche bonus esterni a quelli proposti dai siti. Insomma, per gli scommettitori online si tratta di occasioni estremamente redditizie e interessanti. Ma dove si possono reperire bonus e promozioni online? Facciamo il quadro completo della situazione, cercando di aiutare i giocatori meno esperti ma anche chi non si è mai interessato alle promozioni in sé.

Il confronto tra bookmaker

La risposta sembra abbastanza banale, ma i bookmakers (siti di scommesse) sono proprio il primo luogo del Web dove andare a cercare le promozioni e i bonus. Sì, perché nel 90% dei casi sono gli stessi provider a offrire bonus e promozioni interessanti. Essi compiono queste operazioni a fini puramente di marketing, ossia per attirare sempre più clienti nel proprio sito di scommesse.

Per questo motivo, se state cercando bonus e promozioni, per prima cosa guardate i bookies più importanti. Non limitatevi ad osservarne soltanto un paio: guardatene il più possibile e fate un confronto. A quel punto, indirizzatevi verso il bookmaker che propone l’offerta più interessante per voi e registratevi di conseguenza.

Siti di guida alle scommesse sportive

I siti di guida alle scommesse sportive sono siti generalisti, autentici portali Web che raccolgono recensioni di bookmakers, guide alle scommesse, pronostici, migliori quote e quant’altro. Questi siti online possono essere un supporto davvero importante ai giocatori, in quanto molto spesso propongono direttamente una spiegazione articolata di bonus e promozioni, per comprenderli al meglio e quindi decidere di giocare sul sito di riferimento.

Tutti questi siti, oltretutto, potrebbero proporvi codici sconto esclusivi da applicare nei vari bookmakers per aumentare le proprie potenziali vincite.

Siti di aziende partner

Molto spesso, alcune aziende partner di siti di scommesse propongono codici promo esclusivi per i giocatori, al fine di attivare collaborazioni proficue che possono portare tanto traffico all’interno dell’azienda partner, quanto nel bookmaker affiliato.

Fate grande attenzione, dunque, alle partnership tra siti di scommesse online e aziende parallele che poco o nulla c’entrano con le scommesse sportive. Pensiamo, ad esempio, alle collaborazioni frequenti tra alcuni bookie e società calcistiche: è il caso idoneo per andare a spulciare il sito Web della squadra e reperire qualche codice sconto da inserire nel bookie di riferimento.

Ricevitorie fisiche

Anche se le ricevitorie fisiche non sono più frequentate come un tempo, esse sono comunque all’avanguardia e permettono comunque di giocare online tramite interfacce semplificate. Ebbene, anche le ricevitorie potrebbero proporre codici bonus esclusivi: se ne conoscete una sotto casa, fateci un salto!