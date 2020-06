Rubriche



eToro: opinioni sul broker 2020

sabato, 20 giugno 2020, 00:15

Ogni investitore, prima di scegliere la piattaforma con la quale fare trading online, necessita di ottenere le giuste informazioni al riguardo. In effetti, si tratta di piccole accortezze da cui dipenderà l’andamento della propria attività: una scelta sbagliata, potrebbe semplicemente tradursi in truffe e spiacevoli sorprese.

L’articolo prenderà in considerazione la proposta di trading di uno dei migliori broker del momento: eToro. Partendo dalle opinioni elaborate dal team di esperti di Investingoal.it, ogni trader potrà farsi una propria idea e capire se questa piattaforma potrebbe essere la più adatta alle proprie esigenze.

Per maggiori informazioni, è consigliato consultare questa guida su etoro opinioni, così da avere una visione completa di quello che il broker offre ai propri traders.

eToro è un broker affidabile?

Prima di analizzare nel dettaglio come funziona eToro, è bene capire se si tratta di un servizio affidabile e davvero efficiente. Dunque, si può subito chiarire tale dubbio: eToro non è assolutamente una truffa.

Prima di tutto, detiene le regolamentazioni e le autorizzazioni necessarie per fornire la propria piattaforma a traders di tutto il mondo. Nello specifico caso di investitori europei, è bene tener conto delle regolamentazioni della:

CySEC: numero di licenza 109/10;

CONSOB: numero di registrazione 2830.

Il tutto è verificabile sui siti ufficiali delle autorità sopracitate, sorte esclusivamente per regolamentare i providers di mercato, i quali devono sottostare a specifiche normative per la tutela e la salvaguardia dei traders.

Inoltre, eToro rende note le informazioni societarie principali sulla homepage della piattaforma; si tratta di un segno che denota una società professionale e totalmente trasparente.

Un altro dettaglio molto importante è che il broker deposita il capitale degli utenti presso dei conti bancari, in modo che ognuno abbia un conto personale. Tutto ciò dimostra che il broker non sarà in diretto possesso del denaro appartenente ai traders.

eToro: il leader del copy trading

La fama della piattaforma, intuitiva e priva di commissioni, è principalmente legata all’introduzione di funzioni di supporto, gratuite ed innovative: il social trading e il copy trading.

eToro funziona come un social newtork di trading a tutti gli effetti: interazione e profilo personale sono i due punti chiave della piattaforma. Difatti, si ha la possibilità di entrare a far parte di una community di traders, nella quale i principianti possono ottenere dei consigli da chi è già ben affermato nel settore, oppure visitare il profilo altrui e scoprirne i rendimenti passati.

In più, gran parte dei principianti inizia dal copy trading: strumento col quale seguire dei popular investor così che, in automatico, le operazioni da loro effettuate, siano replicate sul proprio profilo.

In termini più semplici, la piattaforma rende noti i traders più performanti, in modo da poterli scegliere personalmente ed ottenere i loro medesimi risultati. Ciò significa che l’unica cosa di cui preoccuparsi è, appunto, la scelta dei traders: si consiglia di selezionarne diverse tipologia, in modo da iniziare con la strategia della diversificazione ed ampliare le proprie chances di profitto.

Una pecca di eToro è la mancanza di dati storici ben dettagliati coi quali poter decidere quale professionista seguire. Tuttavia, lo strumento in questione è comunque un’ottima soluzione per ovviare alla mancanza di esperienza nel trading online, ma anche per ottenere subito dei risultati.

Opinioni su eToro

In linea di massima, le opinioni su eToro risultano positive. La piattaforma sembra soddisfare sia investitori esperti che traders in erba. In effetti, si consiglia di iniziare da un conto demo, gratuito ed illimitato: vantaggioso sia per testare personalmente come funziona eToro, sia per far pratica senza correre rischi. Infatti, con la simulazione demo, si potrà operare su mercati aggiornati in tempo reale ma utilizzando del credito virtuale.

Inoltre, eToro può essere considerato, in assoluto, uno dei broker più innovativi degli ultimi tempi: il copy trading è un servizio ampiamente utilizzato, sia da coloro che vogliono muovere i passi nel trading, sia dai più esperti che vogliono essere seguiti.

Piattaforma multi-assets ha tutte le carte in regola per ampliare i propri servizi ed ottimizzare ulteriormente l’esperienza di trading online della propria clientela. Dunque, eToro potrebbe essere la scelta più giusta per incrementare il proprio capitale anche se si è alle prime esperienze.