I Casino online sicuri come trovarli e come riconoscerli

sabato, 27 giugno 2020, 19:48

Oggigiorno non c'è motivo di rischiare i propri soldi in casinò offshore di dubbia fama, i casino online sicuri e legali in Italia. Quindi perché rischiare di perdere tutto su siti illegali?

In Italia dal 2011, le leggi sul gioco d'azzardo permettono di divertirsi online con slot machine, roulette, blackjack. Durante il periodo di lockdown molti Italiani hanno scoperto i vantaggi dei casinò legali a distanza.

Per chi ancora non sapesse cosa sono e come riconoscere i casino online sicuri, proponiamo questa piccola guida. Scopriremo come capire se un casinò è legale in Italia, e perché questi siti sono affidabili.

Riconoscere i casino online sicuri e legali

In Italia vi è una sola categoria di casinò legali e sono quelli che hanno la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi vengono chiamati casinò ADM oppure casino AAMS dal vecchio nome dell’agenzia.

Dunque i giocatori anche non espertI non devono avere dubbi gli unici casino sicuri online e legali sono quelli con regolare licenza. Ecco come riconoscerli in pochi passi:

I casino online legali hanno sulla home page il logo ADM, un piccolo timone con il tricolore e la sigla dell’ente.

A fondo pagina, sempre sulla homepage, è riportato il numero di licenza o concessione.

Qui sono indicate anche le altre informazioni del casino. Nome della società, sede legale, contatti etc.

Grazie a questi tre elementi anche i nuovi giocatori potranno riconoscere facilmente un casinò online AAMS. In caso di dubbi, maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui portato l’elenco ufficiale dei casinò legali in Italia.

I vantaggi dei casino online sicuri

I motivi per scegliere casino online sicuri sono tanti e tutti rappresentano dei vantaggi per i giocatori.

Chi si iscrive a un casinò, mette in gioco dati personali ed effettua depositi e prelievi. Solo i casino online sicuri offrono garanzie di protezione di tali dati e transazioni.

La domanda è perché rischiare se l’offerta di casino online affidabili è ampia e varia? In effetti vista così non ha alcun senso rivolgersi a siti illegali.

Ecco alcune delle caratteristiche dei casino AAMS:

Ambienti crittografati per lo scambio di dati

Giochi sicuri e certificati

Metodi per depositare e prelevare sicuri

Informazioni e assistenza in Italiano

Strumenti per il gioco responsabile

Certezza dei pagamenti e supporto dell’ADM in caso di problemi

La sicurezza dei giochi, un fattore primario

Tra gli elementi che abbiamo citato e che caratterizzano i casino online sicuri vi è la sicurezza dei giochi. Nei casinò online AAMS infatti ogni gioco offerto deve essere certificato a sua volta.

Questo elemento che può apparire di secondo piano in realtà è fondamentale. Tutti i giochi presenti nelle sale da gioco virtuali si basano su dei software. È fondamentale che questi software diano risultati casuali e che non possono essere manomessi da nessuno.

In particolare vi è un elemento che garantisce la casualità dei risultati. Si tratta di un valore chiamato RNG. Questa sigla indica un algoritmo generatore di numeri casuali. I giochi regolati da RNG, che siano slot online, roulette, blackjack, garantiscono un’esperienza di gioco equa. In nessun modo i produttori del gioco o i casinò possono orientarne i risultati.

Divertirsi in sicurezza

Il gioco d’azzardo è promosso dallo Stato italiano come un’attività volta al divertimento. L’unica via per i giocatori italiani di divertirsi nei casinò online è farlo in sicurezza.

In questo modo infatti i giocatori potranno affrontare il gioco in maniera responsabile, senza correre rischi inutili. Inoltre soltanto in un ambiente di gioco che garantisce la sicurezza è possibile evitare quei meccanismi che possono causare la dipendenza patologica.

Infatti i casinò online sicuri garantiscono trasparenza, informazioni e supporto ai giocatori, per aiutarli a gestire in maniera responsabile la propria modalità di gioco.