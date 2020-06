Rubriche



I requisiti dei casino online con licenza AAMS

domenica, 21 giugno 2020, 11:00

Individuare i migliori casinò online e stilare una lista non è semplice. La nostra ricerca parte dal presupposto di valutare soltanto i casinò legali, quelli che hanno la concessione AAMS.

Anche così i siti da prendere in considerazione sono più di 200, tante sono le licenze concesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il presupposto della legalità è il primo da prendere in considerazione nel momento in cui si sceglie un sito di gioco d’azzardo online. Ma non tutti i casinò legali sono uguali, e alcuni sono migliori di altri. Cerchiamo di capire come individuarli.

Azzardo online, la sicurezza prima di tutto

Nella valutazione dei migliori casinò online, tra i vari fattori da considerare vi sono quelli dell’affidabilità e della sicurezza.

Siamo parlando dei migliori casino online AAMS quindi tutti i siti con regolare concessione che di base garantiscono il rispetto di determinati protocolli.

Ma accanto ai requisiti di base, ogni operatore può decidere di fare di più per rendere le esperienze di gioco prive di rischi.

Vi sono siti che investono di più nella sicurezza rispetto ad altri e per questo ottengono anche riconoscimenti internazionali. Altri casinò aderiscono a programmi internazionali di certificazione, soddisfacendo requisiti molto più stringenti di quelli imposti dall’AAMS.

Per il giocatore reperire queste informazioni può non essere facile. In genere però i casinò le rendono pubbliche inserendo i loghi degli award e dei programmi a cui aderiscono a fondo pagina.

L’offerta dei giochi nei migliori casinò online

Sebbene vi siano diversi fattori molto importanti da valutare in un casinò, i giochi sono sempre l’elemento che spesso determina la scelta dei giocatori.

Un’offerta ampia di slot, un casino live molto ricco, una sezione poker con tornei internazionali, sono tutti fattori che determinano esperienze di gioco soddisfacenti. Questa è la parte, nella scelta dei casinò online, che più viene influenzata dai gusti personali.

Il casinò perfetto, infatti, sarà quello in cui il giocatore potrà trovare ciò che sta cercando. Dunque per alcuni giocatori che amano tutti i giochi, i migliori casinò online sono piattaforme che offrono tutto. Per altri, appassionati di un solo gioco, i migliori casinò online sono quelli specializzati.

La cosa fondamentale è che tutti i giochi siano certificati e che producano risultati affidabili. La sicurezza dei giochi infatti fa sì che il giocatore non abbia dubbi sulla casualità dei risultati. Soltanto così l’esperienza potrà essere davvero soddisfacente.

Assistenza clienti

Raramente un giocatore che si iscrive a un nuovo casinò presta attenzione al servizio assistenza. Si tratta di un fattore che diventa evidenti soltanto nel momento in cui si comincia a giocare davvero.

A differenza di bonus e promozioni che vengono notati sin dal primo istante, i servizi di assistenza rivelano la loro importanza solo nel momento in cui vi sono dei problemi. E dunque quando ormai è troppo tardi.

I migliori casinò online assicurano assistenza in italiano, tutti i giorni e con diversi strumenti. E-mail, numeri verdi e chat live sono fondamentali per un servizio assistenza che possa essere d’aiuto per tutti i giocatori.

Accanto all’assistenza degli operatori, è fondamentale che il casinò fornisca tutte le informazioni utili in modo accessibili. Una sezione FAQ completa e risorse informative facili da ricercare e trovare, sono un buon punto di partenza.

Scegliere il casinò AAMS ideale

Tutti gli elementi indicati vanno presi in considerazione quando si cerca un casinò online. Questa scelta va fatta senza fretta, prendendosi un po’ di tempo.

A un primo sguardo i migliori casinò online possono sembrarci quelli con i bonus più accattivanti o con i giochi più nuovi.

In realtà l’esperienza di gioco si compone di diversi elementi, che vanno valutati globalmente per scegliere ciò che è meglio per ogni tipologia di giocatore.