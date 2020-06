Parco giochi S. Anna invaso dalla sporcizia: chi pulisce?

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 4 giugno 2020, 19:08

Le agenzie di scommesse ancora non riaprono. Il nuovo decreto della presidenza del consiglio dei ministri dichiara che rimarranno chiuse fino al 14 giugno. E la notizia preoccupa sia i giocatori che agli addetti ai lavori

giovedì, 4 giugno 2020, 16:58

In merito ad alcune notizie apparse sulla chiusura di "Ristori Essenza del Gusto" in via Fillungo, i gestori precisano che, a seguito della cessazione dell'attività e dello smantellamento del locale a causa della grave crisi economica causata dall'emergenza Covid-19, gli antichi arredi sono stati trasferiti e messi in sicurezza solo...

giovedì, 4 giugno 2020, 11:05

Proprio quando ci sarebbe bisogno di ripartire nella massima efficienza, al centro prelievi la situazione è sempre peggiore con tempi di attesa infiniti e personale striminzito. Ecco la lettera di chi, assistendo a questa vergogna, non ce la fa a stare zitto

giovedì, 4 giugno 2020, 09:57

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un'abitante di San Concordio in merito alla rimozione della vecchia fontana per far posto alla pista ciclabile

mercoledì, 3 giugno 2020, 22:48

Riceviamo e pubblichiamo questo documento che è la conseguenza di una serie di assemblee svoltesi in questi mesi con le squadre partecipanti al campionato Amatori AICS

mercoledì, 3 giugno 2020, 00:02

Il sangue, a causa della forza di gravità, tende a scorrere verso il basso; se a ciò si aggiungono cattive abitudini alimentari o uno stile di vita troppo sedentario, il flusso ha difficoltà a risalire verso il cuore e ristagna, quindi, all’interno dei vasi