Traverse letto per anziani: cosa sono, a cosa servono, come si usano

giovedì, 25 giugno 2020, 01:14

Le traverse letto per anziani offrono una soluzione all’insegna del comfort e della versatilità per un riposo comodo e piacevole. Si tratta di un punto di riferimento prezioso soprattutto per le persone molto in là con gli anni. Questi accessori, che fanno della funzionalità e della praticità i propri punti di forza, sono in grado di proteggere qualsiasi superficie destinata a entrare in contatto con le perdite di urina, a prescindere dal fatto che siano di grande o piccola entità. Il tutto avviene garantendo le superfici ed evitando di compromettere la serenità del sonno.

Come si utilizzano le traverse letto

Le traverse devono essere predisposte come se si trattasse di lenzuoli: per questo motivo le modalità di utilizzo sono estremamente semplici. Tutto quel che bisogna fare è distendere le traverse sulla biancheria da letto per poi fissarle tramite le ali che si trovano su due lati. In questo modo si ha a disposizione una superficie protetta e, soprattutto, igienica: la persona a quel punto avrà la possibilità di sdraiarsi o di sedersi, per una notte intera o solo per pochi minuti, assecondando i propri bisogni e non dovendo preoccuparsi del rischio di sporcare. Proprio la facilità d’uso è una delle ragioni per le quali le traverse letto vengono impiegate tanto spesso, garantendo la piena soddisfazione a tutti gli utenti.

Il pregio della versatilità

Come si è detto, le traverse sono estremamente versatili: vuol dire che sono in grado di adattarsi a superfici di qualunque genere e che sono pronte per ogni genere di impiego. Tali accessori costituiscono una barriera di protezione rispetto a eventuali perdite e possono essere usate sul letto, sulle poltrone, sul divano, sulle sedie, e così via. Volendo, in commercio è possibile trovare anche le traverse in versione usa e getta, pensata per essere cestinate dopo ciascun utilizzo; un’alternativa più ecologica è rappresentata dalle traverse lavabili che possono essere usate di nuovo dopo che sono state igienizzate in lavatrice. Non è detto che le prime siano migliori delle seconde o viceversa, anche se è evidente che le traverse lavabili si dimostrano più convenienti: acquistarle vuol dire compiere un investimento vantaggioso e ridurre il proprio impatto sull’ambiente, visto che si riduce la quantità di rifiuti prodotti.

Come sono fatte le traverse migliori

Per capire quali sono le caratteristiche ideali delle traverse letto è necessario pensare non solo alla facilità di utilizzo, ma anche al comfort che esse devono essere in grado di assicurare. Proprio per questo motivo le traverse devono risultare resistenti ma al tempo stesso morbide, per far sentire a proprio agio le persone che se ne dovranno servire. Le proposte in commercio sono differenti in base ai modelli e a seconda delle misure: in questo modo è possibile assecondare qualsiasi tipo di necessità di protezione. Ogni traversa è formata da un telo impermeabile, che è quello a contatto con la parte del letto che deve essere protetta, e da un telo assorbente, che corrisponde alla parte esposta alla persona. Si ha a che fare, pertanto, con un doppio strato che offre standard di protezione molto elevati per la superficie da proteggere.

Dove comprare le traverse letto

Per comprare le traverse letto ci si può affidare anche allo shopping online, approfittando dei siti web e degli e-commerce dei rivenditori autorizzati. Vista la varietà di proposte a disposizione non sarà difficile riuscire a individuare il modello più appropriato per sé o per i propri cari, approfittando di prezzi vantaggiosi e con disponibilità immediata. Insomma, nel giro di pochi giorni ci si potrà far recapitare a domicilio tutto ciò di cui si ha bisogno per fare in modo che le lenzuola del letto possano essere protette da eventuali perdite. Così, il riposo sarà privo di preoccupazioni e sereno, senza alcun inconveniente che possa turbarlo o metterlo a repentaglio.

Amioagio.it

Tra i web shop a cui si può fare riferimento per acquistare traverse letto attraverso Internet c’è Amioagio.it, che fa parte della galassia del marchio Hartmann. Quest’ultimo è un brand leader a livello europeo per ciò che riguarda la produzione di dispositivi medici e la loro vendita. In effetti se si dà uno sguardo al catalogo di Amioagio.it è possibile trovare non solo le traverse letto, ma molti altri prodotti assorbenti per perdite urinarie, insieme con articoli per le medicazioni e per l’igiene della persona. Chiunque abbia già avuto modo di fare acquisti su questo store online ha avuto modo di apprezzare le elevate performance di tutti i prodotti proposti.