Tre idee per sorprendere il proprio partner

lunedì, 20 luglio 2020, 15:54

Sorprendere il proprio partner è fondamentale per tenere viva la relazione e coltivare in modo positivo i sentimenti. Spesso e volentieri capita che la vita di coppia diventi scontata ed abitudinaria, ma non si dovrebbe mai arrivare a questo punto se davvero si tiene ad una persona. Per evitare di cadere nel banale e mantenere vivo l’amore, basta pensare a qualche piccola sorpresa che è sempre gradita, sia dalle donne che dagli uomini.

Se anche voi non volete rassegnarvi ad una vita di coppia scontata, vi proponiamo oggi alcune idee perfette per sorprendere il vostro partner in modo che la fiamma del vostro amore non rischi di spegnersi mai.

#1 Cena romantica con sorpresa finale

La classica cenetta a lume di candela è sempre un ottimo punto di partenza per riscaldare l'atmosfera e ritagliarsi uno spazio romantico da condividere in due. Spesso infatti non si ha il tempo di confrontarsi o di affrontare discorsi impegnativi perché si è sempre di corsa e presi da mille impegni. Organizzare una bella cenetta a lume di candela e fargli trovare l'atmosfera giusta quando rientra a casa è un'ottima idea per coinvolgere il partner. Per sorprenderlo davvero però potete andare oltre con un regalo speciale: che ne dite delle fedine di fidanzamento in oro o argento, magari accompagnate anche da una proposta di matrimonio?

#2 Weekend a sorpresa in un luogo del cuore

Un'altra idea per sorprendere il partner e renderlo sicuramente felice è quella di organizzare un fine settimana a sorpresa, scegliendo con cura la destinazione. L'ideale è andare in un luogo del cuore, un posto che abbia un significato per entrambi o almeno per lui. Potrete così evadere dalla routine quotidiana e al tempo stesso trascorrere qualche giorno emozionante, in un luogo che ricordi il passato o che sia legato ad un evento importante come per esempio il giorno in cui vi siete conosciuti. Il weekend a sorpresa è sempre molto apprezzato, ma attenzione all'organizzazione che è fondamentale: assicuratevi che il vostro partner non abbia altri impegni e magari accordatevi con un suo amico o con i genitori.

#3 Un'esperienza ricca di adrenalina

Se il vostro partner ama l'avventura e le esperienze forti, allora potete organizzare qualcosa di diverso come un lancio con il bungee jumping. Si tratta senz'altro di un'attività particolare, che non tutti apprezzano ma che per alcuni può rivelarsi una bellissima sorpresa, del tutto inaspettata.