La casa per le vacanze

EURO 180.000 - Un piccolo angolo di paradiso collocato sulla prima collina di Lucca, a soli 6 chilometri dalle mura, in uno splendido contesto collinare luminoso e silenzioso, vendiamo in esclusiva un bellissimo appartamento inserito in un fabbricato colonico (cascina, rustico, casale) interamente ristrutturato con gusto e con ottimi materiali a creare un piccolissimo condominio.

L'edificio principale è inserito all'interno di un contesto recintato accessibile da cancello automatico . Resede esclusiva di circa 200 mq, ampio parcheggio contornato da un bel giardino condominiale sul quale insiste in posizione appartata la piscina.

L'appartamento,posto al secondo e ultimo piano si compone di ingresso autonomo da loggia comune,soggiorno di ingresso con angolo cottura, bagno con doccia, camera matrimoniale, lavanderia. Viene proposto arredato. Le finiture sono pari al nuovo,eleganti,con pavimentazioni in cotto e soffitti con travi in legno e cotto. Termosingolo. Idoneo per residenza o anche per investimento a reddito per locazioni turistiche.

