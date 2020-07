Parco fluviale, invasione di auto senza controlli: è una presa per il culo

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 13 luglio 2020, 12:19

La traduzione giurata è spesso necessaria per coloro che intendono trasferirsi all’estero e devono richiedere il visto ma anche per chi vuole ampliare il proprio business oltre confine. Questo tipo di traduzione infatti non può essere effettuata da un qualsiasi professionista

lunedì, 13 luglio 2020, 11:18

Non si capisce bene cosa succeda a San Concordio, di sicuro si abbattono alberi per sostituirli con striminziti alberelli in vaso. Si fa sparire una storica fontana dell’acquedotto del Nottolini per sostituirla con un muro a 3 rubinetti...

lunedì, 13 luglio 2020, 11:13

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la risposta del consigliere comunale Guido Angelini al consigliere Petrini di Fratelli d'Italia

lunedì, 13 luglio 2020, 11:09

Giovedì 9 luglio è stata pubblicata, su “La Gazzetta di Lucca”, una lettera inviata da una cittadina di Tortona al suddetto quotidiano online

domenica, 12 luglio 2020, 10:04

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento della titolare della libreria Ubik di via Fillungo decisamente contraria all'attuale progetto di ristrutturazione della ex manifattura di Coima e Fondazione Carilucca

sabato, 11 luglio 2020, 18:34

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi che commenta criticamente la decisione dell'amministrazione provinciale di installare autovelox sulla Via per Camaiore e Via per Morianese