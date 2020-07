Rubriche



Slot machine della Gallina dalle Uova d’Oro: cos’è e come si gioca

martedì, 21 luglio 2020, 10:44

L’universo del gaming online, che sa come sedurre non solo gli uomini ma anche le donne, non smette mai di stupirci: dopo averla provata in prima persona ed esserne rimasti entusiasti, ecco finalmente sbarcare sul web una delle slot machine più divertenti in assoluto. Di quale stiamo parlando? Di quella della Gallina dalle Uova d'Oro! I più esperti giocatori ben sapranno come questa versione di uno dei passatempi preferiti dagli italiani sia da sempre la più gettonata non solo perché la più diffusa all’interno di bar autorizzati e casinò fisici ma anche perché divertente e al contempo semplice da maneggiare. Per chi di voi non conoscesse tale prodotto certificato AAMS, vi invitiamo a leggere con attenzione questo articolo.

Un prodotto che ha fatto la storia

La slot machine della Gallina dalle Uova d’Oro, nata come “slot di tipo terrestre” e sviluppata da Mag Elettronica, è ambientata in una fattoria di animali e ha come protagonista il simpatico volatile dal bianco piumaggio. Questo game, che ha fatto la storia, è a dir poco imperdibile grazie a un’interfaccia molto accattivante che sa stregare gli scommettitori che si cimentano con il sorridente animaletto in grado di regalare importanti soddisfazioni soprattutto quando di mezzo c’è il jolly rappresentato dalla volpe Fox. Tale simbolo, bramato da tutti gli appassionati better, è infatti quello che permette di ottenere la vincita più alta in assoluto. Trovarlo non è semplice, ma se ciò dovesse accadere…Se tempo fa per provare questa bellissima macchina a rulli era necessario uscire di casa, oggi basta collegarsi alla rete, scegliere solamente casinò online sicuri e il gioco è fatto. Non male questo nuovo modo di passare parte del tempo libero in totale comodità, non è vero?

Semplicità, fruibilità e grafica attraente: alcuni punti di forza

Uno dei tanti punti di forza della slot machine della Gallina dalle Uova d’Oro, slot multi linea a doppio spin, è il suo essere semplice e al tempo stesso fruibile da parte di tutti gli scommettitori, siano essi esperti oppure “neofiti allo sbaraglio”. L’obbiettivo ultimo di questo passatempo è quello, una volta attivati i rulli, di ottenere combinazioni vincenti, ovvero 5 simboli uguali tra loro, da comporre da sinistra verso destra e sulle linee di gioco selezionate. Il divertimento è assicurato grazie anche a una grafica attraente che ha come protagonista la femmina adulta del pollo, qui ritratta con fattezze simil-cartone animato, vera e propria regina della fattoria che andremo a conoscere di persona una volta collegati alla rete. Se desiderate provare la migliore slot gallina in assoluto, non dovete fare altro che navigare all’interno del sito di Unibet e tentare di dare il meglio di voi stessi nel corso di quest’avventura che, ne siamo sicuri, vi coinvolgerà come è già successo a noi.

Slot machine da testarsi (volendo)

Il bello del gaming online è che prima che il ludico divertimento si faccia ostico è sempre possibile testarlo preventivamente per capirne il funzionamento: questo è anche il caso della slot machine della Gallina dalle Uova d’Oro che vi offre l’opportunità, nella sua versione gratuita, di provare a sviluppare una certa confidenza con questo passatempo ogniqualvolta lo desideriate. Una volta affinate al meglio le vostre capacità, vi aspetta la “versione completa” della fattoria dove ad attendervi ci sarà la gallina più simpatica che sia mai esistita.