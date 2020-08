Rubriche



Arredare casa a basso costo: perché vale la pena comprare online

lunedì, 31 agosto 2020, 18:35

In moltissimi oggi arredano casa nei classici grandi magazzini svedesi e così accade che quando si vedono le case degli altri ci si ritrovi tutti con le stesse cose. Per quanto si pensi di essere stai quindi originali, di fatto non lo si è affatto purtroppo. Dopotutto però tutti amano comprare mobili low cost. Visto che si è già speso a sufficienza per la casa, per l’arredamento si spera di spendere il meno possibile: come fare per spendere poco e trovare cose originali e di qualità? La soluzione la fornisce il web. Ci sono portali che permettono infatti l’acquisto di arredi di vario tipo a basso costo perché li si compra direttamente dal produttore, saltando lo step (e la quota di fatto) del distributore e del commerciante.

Un portale di questo tipo è ad esempio: www.importforme.it arredo bagno casa giardinosi possono acquistare qui ad ottimi prezzi, senza dover sacrificare né la qualità, né la scelta, visto che il ventaglio di prodotti è davvero molto ampio. Questo e-shop consente di comprare sia tramite il web che molto semplicemente via telefono ed è uno dei pochi ormai a consentire la formula soddisfatti o rimborsati al 100%.

L’arredatore non è sempre necessario

A tutti piacerebbe poter fare riferimento ad un esperto di arredamento per chiedere consiglio e non cadere in errori di cui poi ci si pente. La consulenza di questi professionisti però costa veramente molto e se si pensa che la loro parcella è pari al divano che avete visto in vetrina, passa davvero la voglia di chiamarli.

Arredare casa da sé non è sempre facilissimo, ma non è nemmeno una cosa dell’altro mondo, a meno non si desiderino soluzioni di design, artistiche e particolari. Guide e suggerimenti di designer e arredatori di grido si possono leggere anche online, così da non commettere errori banali ed avere una casa funzionale ed esteticamente accogliente.

Come arredare la casa da soli: l’abc

Il segreto per arredare la casa con gusto è quello di avere una visione d’insieme del tutto. Questo consente di non comprare un prodotto che ha senso solo nella sua individualità, ma che sta bene e si sposa con tutto ciò che gli sta attorno. Un mobile meraviglioso, che vi fa innamorare, di un colore che vi appassiona, messo magari nel contesto di casa vostra con tutto quello che avete già inserito potrebbe costituire il classico “pugno in un occhio” dal punto di vista estetico, o addirittura non essere adatto alla vostra quotidianità.

Da tenere ben presente all’inizio e non solo a completamento della propria opera d’arredo è la luce. Progettare la luce di casa, inteso sia quella artificiale sia quella naturale (che va valorizzata), è un grave e comune errore. Anche la scelta dei colori è un tasto delicato: bisogna avere una palette di riferimento da rispettare poi per ogni scelta. Arredare una casa è bello, ma è anche faticoso, per questo bisogna sempre cercare di fare le cose con dovuta calma per non fare scelte di fretta di cui poi ci si pente.