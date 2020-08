Rubriche : lettere alla gazzetta



"Degrado e sporcizia in centro storico"

sabato, 1 agosto 2020, 17:07

di giulio cipriani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve segnalazione di un cittadino lucchese, Giulio Cipriani, sul degrado percepito in centro storico:



"Vorrei denunciare come non si faccia niente per il degrado che stiamo vivendo in centro storico, precisamente in via Busdraghi, angolo via Fillungo. A Sistema Ambiente, al comune e alla polizia municipale vorrei segnalare come viviamo e come si presenta la città a noi cittadini e ai turisti che scoprono la presenza di male odori di urina umana e di sporcizia abbandonata".