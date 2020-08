Rubriche



Fare trading da zero: come iniziare e quale broker scegliere?

domenica, 23 agosto 2020, 09:24

Quando si vuole iniziare a praticare il trading online ma non si hanno conoscenze a riguardo uno dei primi scogli da superare è la scelta del broker da utilizzare. Con l’articolo di oggi si cercherà di fornire una soluzione a questo ostacolo.

Broker per principianti

Al giorno d’oggi esistono decine di broker che sono in grado di offrire l’accesso ai mercati in pochi passi per fare trading online. Cos’è il trading online? e quali sono i broker consigliati per principianti?

Sono molte le persone senza esperienza che sono incuriosite dal trading, per questo i principianti hanno bisogno di una piattaforma intuitiva e semplice. In questo modo potranno imparare sia la teoria che la pratica.

Innanzitutto il trading online è un’opportunità di crescita finanziaria e personale che, attraverso la costanza e l’impegno, può portare al successo. I principianti non devono mai dimenticarsi che il trading online non è un gioco, ma una passione da coltivare.

Il modo migliore che una persona alle prime armi può seguire per velocizzare la curva di apprendimento è di utilizzare i migliori broker in grado di fornire una piattaforma di facile utilizzo e intuitiva.

Ecco tutto il necessario per selezionare un broker per principianti in questa lista:

1 - Conto demo

Poter provare e sbagliare senza correre rischi è un passo importante per migliorarsi come trader. Un conto demo va incontro a tutto questo. Infatti, con un conto del genere è possibile testare la piattaforma che si è scelto di utilizzare e si potranno imparare ad adoperare gli strumenti essenziali del trading senza rischiare i propri capitali.

Un buon broker per principianti, quindi, deve offrire un conto demo gratuito, completo e con i reali prezzi di mercato.

2 - Formazione completa e accessibile

Nel trading molto spesso il linguaggio può risultare complesso per chi non ha dimestichezza e inizia da zero. Un broker per principianti deve, quindi, essere in grado di fornire una formazione di alto livello.

Le migliori piattaforme spesso associano del materiale didattico da scaricare gratuitamente al supporto svolto da professionisti. Una combinazione del genere è fondamentale per chi è alle prime armi.

3 - Condizioni di trading

Nel trading online non sempre vale la regola del “meno spendi meglio è”. Infatti, conviene optare per le piattaforme che offrono delle condizioni di trading vantaggiose, ma non esageratamente.

Inoltre, bisogna accertarsi che il broker scelto sia in possesso di tutte le regolamentazioni e certificazioni emesse da enti conosciuti come la FCA o la CONSOB per operare senza rischi inutili.

4 - Assistenza nella propria lingua

Quando si trova un broker che offre assistenza nella propria lingua (italiano), si è davanti ad una piattaforma con un alto livello di serietà e competenza. Infatti, una lingua diversa dalla propria può portare i traders in erba a sbagliare grossolanamente.

5 - Velocità

Quando si decide di investire con le valute online, è fondamentale che l’operazione di acquisto o vendita abbia la minore latenza possibile. Infatti, negli ultimi anni, l’evoluzione delle piattaforme di trading online hanno permesso di velocizzare le proprie operazioni in maniera impensabile fino a qualche anno fa.

6 - Asset

Un altro fattore fondamentale per un broker per principianti che si rispetti riguarda l’offerta di asset che mette a disposizione dei propri clienti. Infatti, solo i migliori broker permettono di operare su migliaia di asset e numerosi mercati. Con una ampia scelta a disposizione, le possibilità di migliorarsi in poco tempo aumentano a dismisura.

Considerazioni finali

Un trader inesperto che ha tutto da imparare deve tenere in considerazione con molta attenzione i punti messi in risalto nei paragrafi precedenti, quando vuole scegliere la sua piattaforma di investimento.

Si consiglia di soffermarsi specialmente su tre punti fondamentali:

Conto demo gratuito;

Regolamentazioni;

Formazione gratuita.

Quando il broker scelto soddisfa tutti e tre questi punti, si è difronte ad una seria piattaforma di trading per principianti. In questo modo, infatti, la velocità con cui si migliorerà sarà molto più elevata rispetto ai broker che non soddisfano questi requisiti.