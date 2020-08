Rubriche : lettera firmata



"Raccolta differenziata sì, ma nel rispetto di una città ricca di storia e di arte"

mercoledì, 5 agosto 2020, 08:48

Una lettera e alcune foto con cui una lettorice segnala situazioni non proprio edificanti. Oltre ai rifiuti, infatti, basta guardare le erbacce sul sagrato della chiesa: una vergogna. Scommettiamo che se diventasse una moschea sarebbe in tutt'altro stato?

Spero che il suo articolo possa scuotere i responsabili di quella che dovrebbe essere una raccolta differenziata e civile nel rispetto di una città storica e meravigliosa che avremmo tutti quanti il dovere di portare a esempio non solo per noi, ma per i tanti visitatori che arrivano da tutto il mondo.

Ecco, invece, cosa si è costretti a vedere: vedi foto! Il famoso Garby, la trovata del secolo, posizionato in situazioni a dir poco indecenti! Appoggiati al muro di recinzione dello storico giardino del Palazzo Orsetti Diodato del XIV° secolo, in via Tegrimi in ricordo di Niccolò importante rappresentante della politica estera di Lucca nel XV secolo. Questo per dire che questa è una zona ricca di storia e cultura e che meriterebbe più rispetto da parte di tutti! Mi scuso per le mie lungaggini ma sono molto arrabbiata per tutta questa approssimazione diffusa!