Unieuro: prodotti e buoni sconto

giovedì, 20 agosto 2020, 00:30

Da anni, i negozi Unieuro vendono ottimi prodotti riguardanti soprattutto l'elettronica di consumo e grandi e piccoli elettrodomestici. I punti vendita in Italia sono molteplici, ma è anche possibile acquistare online dal sito ufficiale e usufruire di promozioni e sconti interessanti sfruttando i cosiddetti portalicashback.

In questo modo è possibile beneficiare di un rimborso parziale di ciò che si è speso per l'acquisto di uno o più beni, e si può applicare a qualsiasi tipologia di prodotto.

Nello specifico, sfruttando la convenzione tra Unieuro e un punto di riferimento del settore come Bestshopping,è possibile sfruttare ilcashback del 3,00% su tutti gli acquisti, dai prodotti di elettronica ai casalinghi: un modo pratico e veloce per acquistare articoli di qualità risparmiando sulla spesa finale.







Come funziona il cashback su Unieuro

Partendo dal principio che il rimborso avviene periodicamente in percentuali diverse, a seconda anche dei prodotti e delle categorie di riferimento, il risultato finale sarà una sorta di salvadanaio virtuale che si andrà riempiendo con il tempo. Raggiunta una determinata cifra, sarà possibile riscuotere la sommao persino sfruttarla per avere ulteriori sconti.

Come anticipato, si dovrà però procedere agli acquisti sul sito Unieuro partendo da un portale che offra il servizio cashback: quando la procedura di pagamento sarà terminata, il negozio comunicherà al sito la cifra da rimborsare sul conto dell'acquirente.

Per Unieuro e Bestshopping il tutto avviene in soli 8 giorni e più prodotti si acquisteranno, maggiore sarà il valore finale dello sconto da utilizzare o del rimborso per cui chiedere un bonifico.







Le proposte di Unieuro con cashback del 3%

Come già accennato, è nel campo dell'elettronica che Unieuro è maggiormente specializzato: non stupisce, quindi, che molti tra gli sconti con cashback del 3% si possano ottenere ad esempio per gli accessori fondamentali per i dispositivi elettronici.

Ne costituiscono un esempio quelli per fotocamere di ultima generazione, che fanno riferimento ai migliori marchi in circolazione, come Canon e Nikon. Gli appassionati del settore, che siano essi professionisti o amatori, sanno infatti che occorre investire anche in componenti come treppiedi, borse e schede di memoria per sfruttare e preservare al meglio la propria reflex.

Discorso simile va fatto per tutto quello che riguarda il mondo degli smartphone, ormai largamente diffusi praticamente tra ogni fascia di età. Unieuro, in questo caso, offre in convenzione con i portali cashback un risparmio del 3%su caricabatterie, memorie aggiuntive e custodie, oggetti fondamentali per garantire maggiore longevità al dispositivo.

Oltre ai prodotti di elettronica e agli elettrodomestici, Unieuro propone numerosi articoli appartenenti alle più diverse categorie, tra cui risultano essere molto richiesti, grazie anche al cashback al 3%, valigie e trolley diogni grandezza e fantasia, spaziosi e dallo stile accattivante.







Non solo cashback al 3%: le altre occasioni di risparmio su Unieuro

Altre occasioni di risparmio col cashback prevedono, come anticipato, percentuali d’acquisto diverse, ma ugualmente convenienti.

Per quanto riguarda la musica, gli iPod e gli Mp3 costituiscono la soluzione portatile e maneggevole che molti adottano soprattutto fuori casa. I sistemi hi-fi, invece, stanno conoscendo un'evoluzione importante che riguarda le dimensioni sempre più ridotte.

In qualunque modo si decida di riprodurre la propria musica preferita, nel caso in cui si optasse per l’ascolto con l'ausilio di tecnologiche cuffie bluetooth, su Unieuro è possibile acquistare tali articoli sfruttando buoni sconto in cashback all'1,50%.

Sull’1,20% sono al momento fissati i rimborsi cashback relativi ad accessori per PC e tablet: scanner, stampanti, router, monitor, mouse, ma anche programmi softwaregarantiranno la percentuale di rimborso. Nella stessa fascia percentuale si trovano infine anche gli sconti per console e videogiochi, quasi irrinunciabili sia nelle case dei giovanissimi che degli adulti appassionati del mondo videoludico.