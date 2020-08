Viviana ha ucciso Gioele e poi si è suicidata

Altri articoli in Rubriche

martedì, 25 agosto 2020, 09:28

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia è stata confermata l’età minima di 67 anni, sia per le donne sia per gli uomini come introdotto dalle riforma Fornero, età che rimarrà bloccata fino al 31 dicembre 2022

martedì, 25 agosto 2020, 00:06

L’inquinamento è sempre un tema molto attuale e le soluzioni per ovviare al problema sono in continua evoluzione. Al momento, per esempio, tiene banco la scelta di voler sostituire la plastica tradizionale con quella organica, o compostabile

domenica, 23 agosto 2020, 09:24

Quando si vuole iniziare a praticare il trading online ma non si hanno conoscenze a riguardo uno dei primi scogli da superare è la scelta del broker da utilizzare. Con l’articolo di oggi si cercherà di fornire una soluzione a questo ostacolo

sabato, 22 agosto 2020, 19:52

Nel corso delle esequie di Don Fabio Unti, che si sono svolte oggi nella chiesa parrocchiale di Nave e sono state presiedute dall'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti e concelebrate da vari parroci, la comunità ha espresso una sua testimonianza a seguito della scomparsa nei giorni scorsi del sacerdote

sabato, 22 agosto 2020, 11:42

L’inutilità dell’uomo sulla Terra. Ovvero: “L’essere umano è un virus, un’infezione estesa, un cancro per questo pianeta, una piaga”

giovedì, 20 agosto 2020, 12:14

Riceviamo e pubblichiamo questa nota, diffusa dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Lucca, a firma del proprio iscritto, professor Franco Bellato