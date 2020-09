Rubriche



5 consigli per organizzare un Contest sui Social Media

martedì, 22 settembre 2020, 19:19

Qualcuno ne ha già sentito parlare, qualcun altro ha partecipato ad almeno un paio in passato. I contest sono concorsi a premi che hanno come obiettivo quello di pubblicizzare un’azienda, prodotti e servizi di ogni tipo.

Spesso accompagnati da giveaway, i contest trovano il terreno più fertile sui social media, dove è concentrato il maggior numero di utenti attivi quotidianamente, e consentono alle imprese di farsi notare e apprezzare tramite regali e intrattenimento.

Il contest serve a ottenere engagement, mi piace, e nel complesso ad aumentare l’interesse verso la vostra attività da chi vi conosce e da chi ancora deve scoprire quanto siete bravi nel vostro lavoro.

Per organizzare un contest efficace si può cominciare seguendo questi 5 consigli di base.

Scegliere un Premio

Ogni contest prevede che alla fine venga decretato uno o più vincitori.

Spesso, le imprese offrono in regalo uno dei loro prodotti o servizi ai primi in classifica, ma questa non sempre risulta essere la giusta scelta.

Per molti aspetti, regalare ciò che vendete può essere visto come sottrazione del valore di ciò che create, ecco perché è meglio optare per regali promozionali pensati ad hoc e personalizzati con logo e nome della vostra azienda.

Si può scegliere di tutto, dalle t-shirt alle penne USB, e per essere sicuri di trovare il regalo giusto potete visitare questo sito ricco di idee.

Scegliere un Obiettivo Preciso

Volete che gli utenti sappiano tutto sulla vostra azienda?

Ponete loro delle domande e preparate un quiz che inviti a trovare informazioni su di voi.

Se vi sembra troppo egocentrico e il sorteggio troppo classico, invitate chi ha comprato il vostro prodotto a fare una foto di qualità in cui è inserito l’oggetto, da premiare in base al numero di like.

Un altro metodo è quello di puntare sulle condivisioni massimizzando l’effetto pubblicitario, e vede i clienti diventare ambasciatori del vostro marchio influenzando nuovi potenziali clienti.

Si tratta di strategie che coinvolgono gli utenti a li invitano compiere azioni efficaci in cambio di un regalo.

Impostare Regole Chiare per Tutti

Definite ed esponete a chiare lettere quali regole vanno rispettate per avere la possibilità di vincere il premio finale.

È infatti importante che nessuno dei partecipanti rimanga deluso o si aspetti qualcosa di diverso da quanto offrite, perché tale insoddisfazione si riverserebbe sulla reputazione del vostro brand.

Pubblicizzare l’Evento

Creato il contest con le sue regole? È ora di farlo sapere a tutti.

Gli annunci di Facebook consentono di investire cifre contenute e garantiscono ottimi risultati.

Impostando gli interessi in sede di creazione della pubblicità, si ha la certezza di raggiungere persone potenzialmente interessate, ma non dimenticate di chiedere anche ad amici e parenti di spargere la voce.

Testimonial e Influencer

I vincitori possono ottenere la possibilità di diventare vostri ambasciatori su internet, in modo da amplificare al massimo e a lungo l’effetto pubblicitario.

L’obiettivo è quello di condividere con tutti la felicità di chi ha già beneficiato dei vostri servizi e prodotti e ha ricevuto un piccolo gadget in omaggio.