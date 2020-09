Colucci raddoppia e bersaglia il vescovo: "Volto Santo in cattedrale, chi sono gli invitati alla Mensa del Signore?"

Altri articoli in Rubriche

sabato, 12 settembre 2020, 15:35

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del professor Fabiano D'Arrigo sul problema della dispersione dei rifiuti nell'ambiente all'interno del comune di Lucca

giovedì, 10 settembre 2020, 20:57

Come sempre Gina Truglio, imprenditrice, operatrice culturale e titolare della libreria Ubik, affonda il colpo e non sbaglia (quasi) mai. Questa volta mette nel mirino Vietina e la ex Manifattura tabacchi. Altro che polo culturale...

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:05

Riceviamo e pubblichiamo questa lunga lettera, decisamente critica, inviataci dall'amico e collega Paolo Bottari e diretta al presidente della Lucchese 1905 Bruno Russo

martedì, 8 settembre 2020, 10:25

Lo scopo di questa rubrica non è quello di demonizzare il gioco d'azzardo, la maggior parte delle volte non serve a risolvere il problema. L'obiettivo di questo articolo è molto più pratico e soprattutto utile

martedì, 8 settembre 2020, 08:43

L'altro ieri, sei settembre, si è festeggiata la patrona di Vila Real: nostra Signora della Concezione. Può sembrare una cosa normale, una ricorrenza religiosa, una data scritta in rosso sul calendario e invece no

lunedì, 7 settembre 2020, 09:12

Lungo ed articolato intervento dell'ex parlamentare ed ex consigliere comunale il quale analizza punto per punto la vicenda legata alla eventuale ristrutturazione-riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi: critiche a Coima e Fondazione oltreché all'amministrazione Tambellini