Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri usciti il 29 settembre 2020

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:15

L’ultima estrazione del mese di settembre di SuperEnalotto, Lotto e 10Lotto, ovvero quella di martedì 29, è alle spalle: scopriamo insieme i numeri vincenti partendo dal gioco che ci accompagna da più tempo, l’originale e amatissimo Lotto.

BARI 26 24 40 80 49

CAGLIARI 7 33 55 89 81

FIRENZE 53 20 13 75 41

GENOVA 19 47 62 29 6

MILANO 82 17 24 21 50

NAPOLI 39 2 72 42 78

PALERMO 4 74 78 38 61

ROMA 19 14 20 90 82

TORINO 47 41 57 70 2

VENEZIA 33 48 75 23 49

NAZIONALE 56 16 62 43 15

Si conferma l’assenza dei tre ritardatari sul podio da moltissime estrazioni: al primo posto il 24, che manca su Napoli da 134 estrazioni; secondo scalino per il 28 su Bari, assente da 131 concorsi e per ultimo, più staccato, il 18 su Genova, con 99 concorsi saltati. Sarà per la prossima estrazione?

Arriviamo al SuperEnalotto, con un jackpot da ben 44,6 milioni di euro che però non ha visto nessuno abbastanza fortunato da poterselo aggiudicare questo martedì, quando invece la dea bendata si è fermata a baciare nove combinazioni vincenti da 5 numeri ognuna, quindi nessun 6 e nessun 5+1.

I sei numeri estratti sono: 25 33 53 76 81 90.

Numero Jolly 75, Numero SuperStar 72.

Per finire, l’ultima estrazione del 10eLotto, il gioco nato dalla costola del Lotto stesso nel 2009 e che presenta tre modalità di partecipazione: Estrazione Immediata, Estrazione ogni 5 minuti e Estrazione del lotto. La terza è quella che ci riguarda più da vicino.

Quest’ultima estrazione del 10eLotto di martedì 29 settembre vede come vincenti i numeri seguenti: 2 4 7 13 14 17 19 20 24 26 33 39 40 41 47 48 53 55 74 82.

Numero Oro 26, Doppio Oro 26 e 24.

Per giocare a 10eLotto basta scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. I venti numeri estratti hanno a che fare con i tre giochi settimanali del Lotto e sono i numeri presenti nelle prime due colonne di estrazione, a esclusione della ruota Nazionale. Se si presentassero numeri doppi, sarebbe la terza colonna a essere considerata.

Dal 9 settembre 2020 sono in vigore i nuovi moltiplicatori: controlla la tabella premi per scoprire le vincite a seconda della quantità di numeri indovinati e ricorda che puoi giocare sia in ricevitoria sia online su una schedina virtuale in tutto e per tutto simile a quella cartacea.