Rubriche



Il mercato Forex: cos’è e come fare trading in modo professionale

giovedì, 1 ottobre 2020, 05:47

La compravendita finanziaria ha iniziato a essere una modalità speculativa che concentra la maggior parte delle transazioni nei mercati digitali. Grazie a Internet e alla creazione di software sempre più sofisticati, è stato possibile collegare compratori e venditori di mercati stranieri, rendendo così internazionali e veloci le negoziazioni dei beni quotati in Borsa e nel mercato OTC.

Con il termine OTC si fa riferimento a quei mercati decentralizzati, per l’appunto Over The Counter, che non appartengono ai circuiti borsistici ufficiali, meno regolamentati negli scambi e che non posseggono una sede fisica oltre a quella virtuale.

Il Forex è a tutti gli effetti un mercato OTC, dove le negoziazioni avvengono tra soggetti privati per via telematica, senza la supervisione di organi di controllo. I soggetti privati possono essere grandi imprese, banche o persone e per tale motivo è uno spazio commerciale caratterizzato da grade liquidità e volatilità.

La legge della domanda e dell’offerta la fa da padrona ed è l’unico riferimento a cui il trader darà credito per operare in questo settore di mercato.

Per operare nel mercato Forex, come per qualsiasi altra forma di commercio finanziario, è necessario registrarsi presso una società di brokeraggio certificata che, tramite la piattaforma di trading online e specifici supporti tecnici, renderà possibile l’accesso al mercato e le negoziazioni.

Il Forex trading e la compravendita delle coppie valutarie

Entrare nel mercato Forex e fare forex trading significa accedere in uno spazio digitale dove è possibile speculare sullo scambio di coppie di valute, il cui prezzo è stabilito principalmente dalla legge della domanda e dell’offerta.

In questo mercato, affinché uno scambio sia completo, è necessario negoziare una valuta con un’altra. È questo il motivo per il quale nel Forex trading si opera su coppie valutarie le quali, in base al loro tenore di scambio e alla liquidità che presentano, vengono classificate come major, minor e emergings.

Le major sono le coppie di valute sulle quali avvengono le maggiori negoziazioni e posseggono un alto tasso di liquidità, risultando quindi molto volatili. La forte variazione di valore che caratterizza queste coppie valutarie, come la famosa euro/dollaro, le rende tanto rischiose quanto desiderabili per chi opera day trading tramite CFD.

Il mercato Forex è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana.

Come organizzare una strategia operativa di Forex trading

Per ridurre al minimo i rischi legati alla speculazione su valute, è buona norma organizzare una strategia operativa che minimizzi le perdite e ottimizzi i risultati.

Una vera e propria strategia vincente nel trading online non esiste, ma è possibile pianificare le operazioni finanziarie in base ai propri obiettivi di investimento e dunque adottare un modus operandi che rispetti le risorse economiche investibili, il tempo che si è disposti a dedicare alle negoziazioni e la capacità di gestire lo stress speculativo.

Fare pratica utilizzando un conto demo, darà la possibilità al trader di comprendere gli andamenti genarli del mercato Forex, valutare le coppie di valute più scambiate e stabilire quale modalità di trading potrà portare a maggiori benefici economici.

Con la simulazione sarà possibile stimare la giusta durata di un investimento rispetto alle caratteristiche che l’asset presenta.

La volatilità dei mercati valutari sembrano suggerire modalità operative dinamiche e strategie di trading a breve termine. Il trader potrà aprire e chiudere posizioni nel giro di pochi minuti ma la sua negoziazione non sarà mai lasciata al caso: tramite un’attenta analisi tecnica si potrà ottimizzare lo scambio valutario.

L’analisi tecnica permette di individuare il probabile movimento futuro del prezzo di un titolo, e si realizza tramite lo studio di grafici specifici. I grafici su cui si basa questa analisi sono principalmente di tre tipologie: grafico delle linee, grafico a barra, grafico a candeliere.