La campagna elettorale dei “morti viventi”

domenica, 13 settembre 2020, 12:16

di Flavia Favilla

Non se la prendano a male i vari candidati che in queste settimane dispensano a destra e manca proclami elettorali per conquistare più voti possibile affinché la Porta dei Cieli (ovvero la porta di Palazzo Panciatichi, storica sede del Consiglio della Regione Toscana) si apra loro … Ma questa, più di molte altre, pare davvero la campagna elettorale dei morti viventi.

Lo dico con affetto a tutti quanti, candidati pro Giani e pro Saccardi: si rendono conto della noia, ripetitività e senso di presa per i fondelli che trasmettono i loro messaggi?

Se ne vengono fuori con le solite storielle trite e ritrite che nel corso degli anni non hanno ottenuto alcuna attuazione concreta o realmente utile per la cittadinanza e per il territorio. Casomai hanno contribuito a devastarlo ulteriormente sotto l’aspetto della sanità, della sicurezza e della civile vivibilità.

Poi la cosa che mi ha colpito maggiormente è la riesumazione di taluni personaggi che hanno costellato lo scenario politico per molti anni in epoche passate, di cui per molto tempo non si è più sentito parlare .. per poi ritrovarsele sui cartelloni pubblicitari a sostegno dell’uno o dell’altra candidata alla Presidenza.

Forse mancava gente per completare le liste elettorali .. non so .. Stento a credere che non si possa contare su una sorta di “turnover” anche tra chi sceglie di mettersi in gioco politicamente.

Al di là delle preferenze personali, ovviamente c’è chi voterà per Eugenio Giani e chi per Susanna Ceccardi, anche perché di qualche morte bisogna morire …, sarebbe stato più avvincente poter scegliere tra un parterre di candidati più giovani non soltanto d’età, quanto per le idee, nel modo di proporsi.

Ci sono tante mai di quelle mancanze nel nostro Paese e nella nostra Regione da scriverci una trilogia ..

Perché non trovare un argomento specifico e puntare su quello convincendo l’elettore di saperlo attuare in caso di vittoria? Anziché buttarsi su tutto un po' pur non conoscendo la materia nello specifico..

Chi fa marketing politico saprà di certo come far trasmettere il giusto appeal dal candidato a chi ascolta.

Non voglio certo insegnare il mestiere a nessuno .. E’ che per davvero a guardarli, a sentirli .. mi fanno una tristezza …

In ogni caso, e aldilà delle considerazioni personali.., un sincero “in bocca al lupo” ad ognuno di loro. E che vinca il migliore..