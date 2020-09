Rubriche



Le piattaforme di trading online Demo: perché usarle?

venerdì, 25 settembre 2020, 09:47

Con l’aumento di interesse per gli investimenti online che si è visto negli ultimi tempi, sono molte di più le persone, che si affacciano per la prima volta in questo settore.

La maggior parte di queste sono inesperte, e non hanno mai sentito parlare di broker online, forex o CFD. Proprio per questo esistono i conti di trading online demo. Questi sono pensati per imparare a fare trading senza spendere, e in questo articolo verranno trattati in maniera completa.

Partire da una simulazione: ottimo per imparare il trading

Quando si pensa di iniziare a fare trading online è sempre una buona idea iniziare piano e senza rischi, per questo è utile avviare la propria carriera partendo da simulazioni da fare con denaro fittizio, senza rischiare denaro reale.

Infatti, con un conto dimostrativo, la piattaforma che si va a usare è in tutto identica a una reale, l’unica differenza è che il denaro utilizzato è virtuale e per questo anche quando si subiscono perdite non c’è da preoccuparsi.

L’attività di investimento che si svolge in questo caso è del tutto identica a un software di negoziazione reale dove tutte le funzioni sono replicate alla perfezione

Attraverso questa tipologia di conto, quindi, si può toccare con mano ciò che succede quando si investe con fondi reali.

In genere i vantaggi percepiti dagli utenti che scelgono questa strada sono:

Il fatto che permette di imparare in maniera diretta ed efficace una materia difficile;

Grazie al demo si possono imparare tutte le funzioni di piattaforme che altrimenti sarebbero molto complesse;

Inoltre con la demo si possono testare strategie e indicatori che richiedono la massima attenzione perché da qui partono i risultati degli investimenti di qualsiasi professionista.

Dove reperire un conto demo?

Per ottenere una demo di trading online non sono necessari step complicati. Per prima cosa è necessario scegliere un buon broker.

Dopo averlo scelto, ed essersi iscritti (iscrivendosi non si deve pagare nulla), si avrà la possibilità di entrare nella piattaforma. A seconda del broker, ci si troverà davanti ad una interfaccia in cui è riportata la scritta conto reale o conto demo, ciò consente di cambiare in qualsiasi momento la modalità di negoziazione.

Infatti, anche se si decide di fare trading vero, si potrà sempre utilizzare il conto demo per fare pratica. Inoltre, con questa tipologia di conto si possono affinare le proprie strategie di investitore.

Ci sono grosse differenze tra una piattaforma demo e una classica piattaforma reale? In realtà come abbiamo detto sono praticamente identiche, di certo però cambia molto l’approccio psicologico.

Quindi, la se piattaforma è la stessa non bisogna però dimenticare che quando si inizia a negoziare con il proprio denaro reale ci sono delle componenti emotive che possono cambiare il corso degli investimenti.

Le demo? Libertà di scelta e di utilizzo

La maggiore opportunità di utilizzare una demo non è soltanto la possibilità di praticare, ma di farlo senza alcun tipo di obbligo.

Per esempio, le demo elencate nella lista migliore conto demo per il trading secondo giocareinborsa.comrichiedono soltanto una registrazione “dimostrativa”, ossia i propri dati e non si sottoscrive nessun contratto a pagamento.

I broker in questione non richiedono nessun dato sensibile, come il codice fiscale o la carta di credito. Non si è costretti a depositare nulla.

Alcuni di queste piattaforme sono eToro, IQ Option e Plus500.

Piattaforma di trading online demo: considerazioni finali

Come si è visto in questo articolo, i motivi per scegliere di iniziare ad utilizzare un conto demo sono tanti e importanti.

Si può praticare senza spendere i propri capitali, si possono affinare le proprie tecniche di investimento e non c’è nessun obbligo contrattuale.

Utilizzare questa tipologia di conto non ha nessun svantaggio ma può solo far bene ai propri investimenti.