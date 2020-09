Rubriche



Le slot del futuro, tra abilità e innovazione

martedì, 15 settembre 2020, 12:18

In futuro è per definizione incerto e imprevedibile, ma in alcuni settori cercare di interpretarlo e anticiparlo è un obbligo. Uno di questi è quello del gioco d’azzardo online; essendo un’attività completamente virtuale, si presta ad anticipare il futuro con evoluzioni rapide e innovazioni continue.

Completamente scollegato dal peso e dai costi delle infrastrutture e dalla realtà fisica, il mondo dei casino online guarda costantemente avanti. E mentre si allunga verso il futuro, al tempo stesso è in grado di riproporre il passato, dedicare spazio alla tradizione. Questa, quando si tratta di web, fa presto ad assumere il fascino del vintage.

E così accanto al futuro, ai giochi di ultima generazione, troviamo quei classici intramontabili. Per chiarirci, magari hanno 10-15 anni, ma in questo settore rappresentano già la storia. Come ad esempio slot del calibro di Book of Ra. Ancora amatissime, sebbene nel settore dei giochi virtuali siano “d’annata”.

Le slot che verranno

Come saranno le slot del futuro? Fino ad ora gli sforzi degli sviluppatori dei giochi sono stati rivolti alla grafica e alle funzionalità. Adeguarsi alle richieste di giocatori nati con l’Xbox e la Playstation in mano, ha imposto ai programmatori molti sforzi.

Abbandonata la grafica bidimensionale, le nuove slot sono 3D con effetti speciali, animazioni, scene in movimento. Insomma sono piccoli capolavori, che raccontano una storia, quale che sia il tema, e che coinvolgono.

Un passo ulteriore sarà quello di dare un ruolo sempre maggiore all’abilità dei giocatori. Coinvolgere le generazioni di millennials abituate alle sfide di videogames a distanza, non è semplice. Ma è possibile farlo con nuovi giochi che implicano un certo grado di abilità nei giocatori e non si basano solo sulla fortuna.

La sfida è quella di riuscire a conciliare casualità dei risultati, abilità dei giocatori, regolamenti sul ritorno in vincite. Sfida già raccolta da molti provider che nei propri giochi di rulli includono bonus extra in cui il giocatore deve impegnarsi per ottenere dei risultati.

Piccolo schermo e virata social

Altra tendenza da assecondare, pena l’irrimediabile battuta d’arresto, è la modalità di gioco on the go. Tutti i giochi classici come la slot machine Book of Ra di Novomatic e le altre slot sono stati adattati per il piccolo schermo orizzontale dello smartphone.

Quelli nuovi nascono già pensando alla loro resa sugli schermi da pochi pollici di telefoni e tablet. L’obiettivo è creare giochi che rendano tutte le loro potenzialità anche nelle piccole dimensioni, oltre che sugli schermi grandi dei laptop e personal computer.

Inoltre le nuove slot saranno sempre più social. La condivisione, d’obbligo su altre piattaforme, diventerà sempre più importante anche nel mondo dell’azzardo. La modalità di gioco a distanza in modalità multiplayers migrerà dai videogames ai giochi con vincita in denaro.

Chi si ferma è perduto

Il futuro dei casinò inevitabilmente sarà improntato a un’evoluzione costante, fluida, sperimentale. Niente come il mondo virtuale si presta ad anticipare le tendenze, l’unico limite sta nella fantasia degli sviluppatori. Oggi la novità è il casino live in cui si gioca in collegamento streaming in real time. Domani potrà essere una realtà parallela, come quella di The Sims, in cui muoversi, fare shopping, socializzare, condividere, giocare con soldi veri. Oppure tutt’altro.

Sbaglia chi si ferma a un’idea classica di intrattenimento e pensa al gioco a distanza come una semplice trasposizione sullo schermo del gioco tradizionale. È inevitabilmente destinato a restare indietro.

Il gioco del futuro sarà un’esperienza sempre più coinvolgente, in un mondo potenzialmente sconfinato, ancora da esplorare e da inventare.