"Platani abbattuti al parco fluviale senza preavviso, ma il Comune che fa?"

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 1 ottobre 2020, 05:47

La compravendita finanziaria ha iniziato a essere una modalità speculativa che concentra la maggior parte delle transazioni nei mercati digitali

martedì, 29 settembre 2020, 09:36

"Ci si lamenta che il sistema è intasato, ma si continuano a fare tamponi a chi non ha alcun sintomo o anche solo al primo starnuto, senza valutare con obiettività che tutto questo non ha senso"

domenica, 27 settembre 2020, 10:55

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci dal dottor Barsali presidente del Luccasette il quale ci accusa di vaneggiamenti e di essere intossicati da tossine fungine oltre a prendersela col padre del calciatore, il dottor Massimo Romiti, persona di spessore assolutamente indiscutibile.

venerdì, 25 settembre 2020, 09:47

Con l’aumento di interesse per gli investimenti online che si è visto negli ultimi tempi, sono molte di più le persone, che si affacciano per la prima volta in questo settore

giovedì, 24 settembre 2020, 20:51

Quando si parla di lavoratore indipendente con Partita Iva in realtà si può far riferimento a diverse forme giuridiche. La forma giuridica è senz’altro una delle prime cose che bisogna stabilire quando si decide di avviare un’attività come lavoratore indipendente

giovedì, 24 settembre 2020, 14:14

Il consigliere comunale Lega Salvini premier Bruno Zappia effettua questa segnalazione in merito a una situazione di disagio in via del Casalino a Capannori