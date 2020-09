Rubriche : lettere alla gazzetta



"Rifiuti dispersi nell'ambiente, istituire servizio di controllo"

sabato, 12 settembre 2020, 15:35

di fabiano d'arrigo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del professor Fabiano D'Arrigo sul problema della dispersione dei rifiuti nell'ambiente all'interno del comune di Lucca:



"Con la raccolta differenziata porta a porta la dispersione dei rifiuti nell'ambiente purtroppo è aumentata e rischia di diventare una nuova emergenza. Infatti lungo i cigli e le fosse di molte strade periferiche, presso i cestini di alcune piazze, nel parco fluviale del Serchio individui maleducati privi di senso civico abbandonano sacchetti di rifiuti di diversa tipologia e scaricano detriti vari. Tra i rifiuti dispersi abbondano le bottiglie di plastica, piccole e grandi, e le mascherine anticovid.



Disquisire sulle ragioni di tanta inciviltà porterebbe lontano e comunque una sana cultura ecologica stenta di fatto ad affermarsi.



L'azione delle istituzioni preposte alla pulizia, alla manutenzione e al controllo del territorio è carente per scarsità di fondi o per insufficiente impegno.



Anche le iniziative ecologiche dei gruppi di volontariato sono per lo più simboliche, sporadiche e non incidono più di tanto.



Che fare allora per cercare di risolvere il problema?



Una maggiore informazione alle famiglie e ai cittadini da parte dell' amministrazione comunale e dell' azienda di raccolta rifiuti,ovvero Sistema Ambiente, potrebbe essere un buon punto di partenza. Ma soprattutto occorre istituire un servizio specifico (una squadra di alcuni operatori di Sistema Ambiente e della polizia municipale) per il controllo e la raccolta periodica dei rifiuti dispersi, confidando anche nelle segnalazioni che vengono fatte dai cittadini ad Ambiente Sistemato di Lucca. Segnalazioni che devono essere accolte e seriamente prese in carico dalla direzione di Sistema Ambiente. E per le infrazioni gravi si applichino le sanzioni previste. Infine gli stessi cittadini, singolarmente o associati, potrebbero intervenire raccogliendo i rifiuti, confezionandoli e depositandoli a lato delle strade per la raccolta successiva da parte degli operatori.



Chissà se con maggiore buona volontà avverrà un miglioramento?"