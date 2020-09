Rubriche



Rubriche: come riconoscere in un soggetto la dipendenza dal gioco d'azzardo?

martedì, 8 settembre 2020, 10:25

Attualmente, i siti di https://campobet.com/it/ sono davvero tanti e il numero dei giocatori d'azzardo continua a crescere costantemente, non solo per quanto riguarda le scommesse sul Web ma anche per chi ama recarsi nelle sale. Lo scopo di questa rubrica non è quello di demonizzare il gioco d'azzardo, la maggior parte delle volte non serve a risolvere il problema. L'obiettivo di questo articolo è molto più pratico e soprattutto utile, in quanto il gioco online rimane pur sempre un'attività ludica ed è possibile anche divertirsi, con un po' di attenzione ed evitando di scommettere somme di denaro alte, per questo ti daremo delle indicazioni ben precise su come riconoscere un soggetto che è dipendente dal gioco d'azzardo. In questo modo è possibile prendere provvedimenti ed evitare perdite di denaro disastrose e pericolose, sia per il giocatore d'azzardo compulsivo, sia per chi gli sta intorno (partner, parenti, amici ecc.).

Le percentuali del problema e della malattia



Il gioco d'azzardo può essere anche un'attività ludica piacevole che consente la casualità della vincita e prevede la possibilità di ottenere premi. Ma per quanto riguarda la partecipazione al gioco stesso, l'impegno è di impiegare soldi o altri valori. Per la maggior parte delle persone quest'attività non costituisce alcun problema, ma per il 5 – 15% dei giocatori, inizia a diventarlo e si tramuta in un comportamento compulsivo.



Per il 2 – 3% dei giocatori, la speranza di un guadagno facile e di poter cambiare la propria vita, ottenendo un riscatto sociale, fanno diventare il gioco d'azzardo una vera e propria malattia compulsiva. In questo caso si parla di gioco d'azzardo patologico, conosciuto anche come azzardopatia o ludopatia.



Come riconoscere la ludopatia?



Sono diversi gli atteggiamenti e le cause che possono portare alla ludopatia. Quando un soggetto prova un impulso irrefrenabile nello scommettere e ripetere costantemente le giocate, anche se non avviene tutti i giorni ma nel momento in cui gioca non riesce a fermarsi dallo scommettere, questo è sicuramente un primo sintomo della ludopatia.



Un altro fattore molto chiaro è la necessità di aumentare sempre la posta per vincere di più e recuperare il denaro perso nelle scommesse precedenti: il banco vince sempre, inutile provarci.



La necessità di scommettere sempre e comunque, di non riuscire a smettere se non per qualche giorno, sono piccoli segnali che evidenziano già un disturbo patologico. La necessità di mentire per procurarsi denaro o per continuare a giocare senza controllo, dimostra uno stadio già avanzato della patologia. Anche giocare quantitativi di denaro più alti rispetto a quanto si possiede è un segnale particolarmente pericoloso e mette in luce uno stato avanzato di ludopatia.



Le cause che possono condurre un soggetto a questo tipo di disturbo comportamentale possono essere diverse, innanzitutto, il gioco d'azzardo provoca emozioni intense e forti scariche di adrenalina, inoltre, le cause possono derivare anche dalla natura biologica, come la predisposizione genetica, oppure dalla natura psichica, specialmente nei soggetti che hanno difficoltà a gestire l'impulsività o le proprie emozioni.