Anniversario della morte del poeta Pier Paolo Pierucci: un ricordo

mercoledì, 7 ottobre 2020, 17:26

di ambrogio pagani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo del poeta Pier Paolo Pierucci morto due anni fa:

Due anni fa l’8 ottobre moriva a Lucca Pier Paolo Pierucci conosciuto come eclettico pittore e poeta. Un artista che dipingeva e scriveva instancabilmente. Si poteva incontrare nel centro di Lucca intento a riprendere uno scorcio della città con colori e cavalletto oppure sulle mura con dei blocchi di carta da acquarello sottobraccio. A Borgo Giannotti, dove ha abitato per diverso tempo, frequentava i locali scambiando battute e profondi pensieri con i clienti. I suoi quadri hanno la capacità, con il loro cromatismo sregolato e furioso, di trasmettere intense emozioni a chi ha l’occasione di guardarli. Le poesie, purtroppo meno conosciute, scavano in una parte dell’anima che tutti noi, spesso, lasciamo dimenticata.

Per non perdere la memoria di Pier Paolo Pierucci, e per documentarne l’opera, è sorta una associazione, che porta il suo nome. L’associazione Pier Paolo Pierucci ha attivato un sito (www.associazionepierpaolopierucci.it) dove, chi possiede quadri o altre opere di Pier Paolo, può registrali, renderli visibili a tutti gli iscritti permettendo, così, una giusta valorizzazione della sua attività. A oggi sono state raccolti già quasi mille dipinti.

Sono in fase di riprogrammazione altri eventi, rinviati per la situazione sanitaria.

Una cosa è sicura: non dimenticheremo Pier Paolo Pierucci.