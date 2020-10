Rubriche



Come attuare una manutenzione perfetta della propria automobile in inverno e prepararsi ad un viaggio

mercoledì, 7 ottobre 2020, 20:00

Qui di seguito alcuni consigli utili per una manutenzione efficace, utili soprattutto agli automobilisti meno esperti.

Sembra banale ma non lo è, accertarsi sempre prima di mettersi in viaggio di avere nel serbatoio una buona quantità di carburante, non sempre si trovano distributori durante il percorso e soprattutto d’inverno rimanere fermi in auto senza carburante crea un vero disagio.

Più che mai in inverno è importante che l’automobilista viaggi usando molta prudenza perché le condizioni del manto stradale presentano insidie a causa di neve, fango, ghiaccio, e le frequenti piogge provocano spesso il fenomeno detto di aquaplaning, ovvero quando si crea uno spessore di acqua sotto i pneumatici che rendono scivoloso l'asfalto e fanno slittare l’auto, spesso facendone perdere il controllo. Qualora poi si stia per intraprendere un viaggio piuttosto lungo è consigliabile caricare perfettamente la batteria del proprio cellulare e dotarsi di un pratico power bank ovvero una batteria per poter ricaricare il proprio smartphone in caso di emergenza. Non è il caso di rischiare di rimanere isolati in caso di fermo auto con il telefono scarico o spento senza potere neanche, eventualmente, chiamare i soccorsi.

Pneumatici

Nel periodo invernale gli pneumatici sono assolutamente determinanti ed è necessario tenerli sotto controllo e verificarne le perfette condizioni. Prima di montare gli pneumatici invernali è opportuno controllare che l’altezza del battistrada sia di almeno 2,5 millimetri. Un metodo casalingo e pratico è “il metodo della monetina” normalmente si usa una moneta da 1 euro. Se la corona esterna della moneta è coperta nella sua interezza da una delle lamelle del battistrada l’altezza è corretta quindi si potrà procedere al montaggio e usare l’automobile in assoluta tranquillità. Nel caso invece gli pneumatici fossero consumati è necessario sostituirli poiché verrebbero a mancare le condizioni basiche di sicurezza della guida oltre al rischio sanzioni nell’eventualità di un controllo di Polizia Stradale. Se dovete effettuare un nuovo acquisto vi suggeriamo, se ancora non l’avete mai fatto, di provare una nuova modalità, pratica e veloce ovvero l’acquisto in internet.

Potete per esempio visionare il catalogo online di Web Pneumatici dove troverete le coperture più adatte alle vostre esigenze per tipo, marchio, misura e, non ultimo, prezzo.

webpneumatici.it la soluzione ideale per l’automobilista!

Impianto frenante

Da tenere sempre monitorato il serbatoio del liquido dei freni, di regola ogni tre o quattro mesi fare un controllo. Il liquido non deve scendere mai sotto il minimo indicato e qualora lo fosse è necessario rabboccare il serbatoio con nuovo liquido. Se manca il liquido infatti l’impianto frenante non funziona a dovere e perde efficacia. Qualora l’automobilista si accorga di un importante calo del liquido dovrà verificare che non siano presenti perdite nel serbatoio stesso oppure in qualche tubo che conduce il liquido verso i dischi. Per verificare l’eventuale usura dei dischi basta una semplice torcia, se troppo consumati si dovrà necessariamente procedere alla sostituzione.

Carica della batteria

La batteria è lo strumento chiave di un’automobile, a batteria scarica viene meno la messa in moto e tutte le apparecchiature non sono alimentate. In presenza di temperature rigide la carica spesso diminuisce, pertanto prima di intraprendere un lungo viaggio è importante verificare lo stato di alimentazione della batteria stessa ed eventualmente provvedere, per essere più tranquilli, all’acquisto di un kit per ricarica in emergenza.

Verifica kit emergenze

Non si pensa spesso alle emergenze che possono presentarsi in viaggio ma è consigliabile essere pronti ad affrontarle. Avere il kit di emergenza pronto in auto è un plus per l’automobilista.

In commercio esistono kit d’emergenza preconfezionati, le classiche valigette con maniglia che contengono garze sterili, cerotti, cotone, bende, forbici , ghiaccio pronto all’uso e disinfettanti (normalmente hanno validità tra i 3 e i 5 anni).

E’ utile però aggiungere altri oggetti in base alle proprie esigenze e alle zone che si attraversano in auto.

Per esempio:

Martelletto frangivetro, dotato anche di una lama per tagliare le cinture di sicurezza. Serve in caso di incidente per non rimanere intrappolati.

Maschera protettiva, protegge le vie respiratorie da vapori organici, gas acidi e polveri che potrebbero essere rilasciati da veicoli incidentati.

Coperta isotermica. costa poco, occupa poco spazio ma nel caso l'auto si fermi in zone isolate con una temperatura esterna molto rigida è un vero salvavita. Anche un paio di guanti saranno utili.

Estintore a polvere, utile in caso di incendio in auto. Si può utilizzare su qualunque materiale.Da verificarne periodicamente la validità riportata sulla confezione.

Acqua e barrette energetiche. Fondamentali se vi fermate in zone isolate con temperature estremamente fredde o, al contrario, molto calde. Attendere i soccorsi in queste condizioni non è piacevole, meglio mantenere una buona idratazione e un buon apporto energetico.

Torcia, se la macchina dovesse fermarsi di notte.

Kit per la riparazione delle gomme nel caso in cui bucate, potrete sistemarla almeno temporaneamente fino a raggiungere il gommista più vicino.

Cavi per la batteria nel caso in cui l’auto non parta perché la batteria è scarica.

Se si seguono questi piccoli ma utili consigli si potrà avere la certezza di guidare in tutta sicurezza ed il vostro viaggio sarà solo un piacere.