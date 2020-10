Rubriche



Come scegliere le migliori catene da neve

domenica, 11 ottobre 2020, 12:04

Per l’automobilista che deve intraprendere un viaggio durante la stagione invernale le catene da neve rappresentano spesso la soluzione migliore e più economica. Non tutte le catene da neve però sono uguali, quindi prima di acquistarle sarà necessario seguire alcuni facili consigli.

Sostanzialmente le catene da neve aumentano l’aderenza degli pneumatici sul manto nevoso e in presenza di fango grazie alle maglie di metallo, od altro materiale, con buoni risultati di aderenza e presa anche sul ghiaccio.

Vi proponiamo 5 consigli che vi aiuteranno nella scelta.

5 FACILI CONSIGLI DI GRANDE UTILITÀ’

Rapporto qualità/prezzo La scelta più economica è quella di catene da neve in metallo, il loro prezzo è nettamente inferiore ad altri modelli ma hanno il difetto che il loro montaggio a volte può rivelarsi parecchio difficoltoso. Se non si è particolarmente esperti è consigliabile l’acquisto di catene da neve in tessuto, costeranno un pò di più ma sono di facile montaggio e funzionano altrettanto bene sul manto nevoso. Verifica di adattabilità alla propria automobile.Non essendo tutte le automobili uguali, è chiaro che non tutte le catene da neve sono adatte a qualsiasi automobile - Per un’automobile di grossa cilindrata saranno necessarie ovviamente catene da neve diverse rispetto ad una utilitaria. Per non sbagliare l’acquisto è sempre meglio chiedere aiuto al proprio gommista di fiducia o nel negozio dove si sta per effettuare l’acquisto Dimensione delle ruotePrima di confermare l’acquisto verificare che il modello sia corretto per la propria automobile. Se si dovesse sbagliare, durante il montaggio verrebbe a crearsi un problema serioche potrebbe anche compromettere il proseguimento del viaggio. In linea di massima le catene da neve in metallo vanno bene per qualsiasi automobile ma è consigliabile sempre comunque verificare prima di confermare l’acquisto. Scelta del modelloQualora l’automobilista vada solo poche volte l’anno in zone di montagna, la scelta migliore sarà quelle delle calze termiche o delle catene da neve in tessuto, modelli facili e veloci da montare ma che hanno il limite di deteriorarsi maggiormente rispetto alle catene da neve in metallo. Se invece vivete in zone di montagna o fate spesso vacanze invernali sono consigliabili le catene da neve in acciaio, una soluzione duratura nel tempo anche se sicuramente meno pratiche da montare. Catene da neve sempre a bordoNon è solo un consiglio ma su alcuni tratti un vero e proprio obbligo. Soprattutto in zone dove le precipitazioni nevose sono frequenti e a volte improvvise e ci colgono impreparati, avere le catene a bordo è un salvataggio in caso di necessità.

Per l’automobilista meno esperto, non in grado di montare autonomamente le catene da neve, consigliamo l’acquisto di pneumatici invernali che seppure più costosi offrono, oltre alla praticità, una maggiore sicurezza.

E’ importante sapere che le gomme invernali o termiche si chiamano così perché esprimono il meglio delle performances in inverno e non solo se nevica. E’ bene utilizzarle in generale quando la temperatura dell’asfalto scende sotto i 7°C e sono progettate per garantire la migliore aderenza sia che l’asfalto sia innevato, ghiacciato, bagnato o asciutto.

Se poi recassero sul fianco, oltre la marcatura M+S (Mud and Snow = Fango e Neve, necessaria per ottemperare alle ordinanze Comunali) anche il fiocco di neve, significa che la qualità della gomma è particolarmente buona perché ha passato specifici test su strada in condizioni di fondo difficile.

Prodotte con una speciale mescola ricca di silice e dotate sul battistrada di intagli e lamelle che aggrediscono e trattengono fango e neve, sono studiate anche per evitare il pericoloso fenomeno di aquaplaning ovvero quando l’auto perde aderenza, inizia a slittare sul bagnato e il rischio di perderne il controllo è altissimo. Per questi e più ragioni, sono la risposta ideale al lungo periodo invernale sia in montagna che in città, se si vuole viaggiare davvero in totale sicurezza.

Agli automobilisti che già hanno sperimentato quanto è comodo e veloce l’acquisto in internet e per tutti quelli che lo scopriranno, consigliamo il negozio on-line gommemiglioprezzo.it che offre un catalogo ampio di pneumatici delle migliori marche ad ottimi prezzi e spesso offerte promozionali da non perdere. Gli pneumatici potranno essere recapitati in pochissimi giorni sia al proprio indirizzo che presso il proprio gommista di fiducia che provvederà direttamente al loro montaggio.