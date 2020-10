Covid-19, il dente affonda finché non trova l'osso: libertà in pericolo, è di nuovo dittatura

Rubriche : whisky&gloria



giovedì, 8 ottobre 2020, 09:10

di andrea colombini

TOCCATA E FUGA:

tenevo una rubrica su questo giornale. Impegni plurimi mi hanno poi fatto tralasciare i miei impegni. Ma una puntata speciale, touch and go, chiedo al mio direttore ed amico Aldino Grandi di concedermela.

WHISKY E GLORIA, versione post farsa del Covid. Fui a suo tempo censurato per aver detto "siamo in dittatura". Era il 25 Aprile e andai in piazza a cantare non bellaciao ma Il Canto degli Italiani (aka Fratelli D'Italia), eravamo in 10 davanti alla macchina fotografica e 16 dietro, per paura che qualcuno li riconoscesse e magari facesse multe e sanzioni. Venni censurato da qualcuno perché ero "irrispettoso" verso i morti di Bergamo e Brescia.

Perché offendevo i dottori ed il personale sanitario in prima linea contro il morbo dei morbi. Azz.

Perché ero un fascio/leghista/negazionista/terrapiattista/favistaeravista. Ri-azz.

E pensare che ho un signor fratello gran dottore che combatte il morbo in prima linea ed una signora sorella grande insegnante che è stata felice di abbandonare lo smart working e di tornare a scuola con i bimbi, quantomeno per insegnare loro che col morbo, come con ogni morbo, si convive e bisogna convivere. Pure col terribile Covid assassino, vigliacco e traditor.

Un morbo, vi faccio comunque notare, talmente forte e devastante che, dopo

a) movide

b) vacanze

c) assembramenti e varie

d) treni zeppi da Milano a Afragola e dintorni (Febbraio)

e) partite di calcio più o meno sospese

f) amplessi pro e contro natura consumati liberamente tra il 31 gennaio (scoperta del mortal bacillo) e l'8Marzo (chiusura tutti in casa, niente spogliarellisti per le phyae frustrate)

g) passeggiate sulle Mura e in ogni posto libero ed accessibile, a pro di jogging e similari

h) ripresa dei voli aerei

i) ripresa delle scuole con i mocciosi tradizionamente trasportanti germi di ogni tipo e dimensione, stavolta nulla.

l) ripresa dei lavori parlamentari (si ammala La Lorenzin: che è stata in aula quindi bisognerebbe chiudere il parlamento, sanificarlo e mettere tutti in quarantena, invece nulla)

m) sbarchi di immigrati manco in Normandia (e li ce ne sbarcarono tanti di eroi, che buttarono fuori i Nazisti a calci in culo. Ora i nazisti vogliono tornare e sotto le spoglie dei loro avversari storici. Gli estremi si toccano, sempre)

n) fughe di sbarcati di cui sopra in ogni luogo ed in ogni maniera

o) rientri in fabbrica della classe lavoratrice (che siccome il PD dice che ci sono i micci volanti, li vede e li fotografa pure)

p) rientri di turisti in Italia, pochi ma volentierosi, almeno a Lucca qualcosa si è visto

q) partenza e rientro di Italiani dall'estero (ci furono tre o quattro giorni in cui chi era stato in Croazia o a Ibiza era non un figlio di madre ignota ma molto peggio. Da crocifiggere. Da uccidere sul posto)

r) ripartenza di messe, funerali, comunioni, cresime, circoncisioni e altre amenità (Lucca niente processione per evitare assemramenti. Perfetto, evitiamo allora anche il "Giannotti", pur con poca gente)

s) stagione balneare che nel weekend ha fatto più che negli anni scorsi

t) elezioni, con gente al voto SENZA SANIFICAZIONE, SENZA CONTROLLI, SENZA DETERGENTI, CON MISURE CHE BASTAVA GUARDARE PER CAPIRE LA FARSA, oltretutto malamente recitata

u) sgambate domenicali, aperitivi, bevute e mangiate. Prima col plexiglas tra i tavoli (vi ricordate? I due metri di distanza, i gruppi familiari etc), poi alla cazzo di cane.

v) ritorno del freddo e del maltempo - che doveva mieter vittime manco il colera

z) varie ed eventuali (di tutto un po')

EBBENE AVREBBE DOVUTO FARE AMMONTICCHIARE PILATE DI CADAVERI SULLE STRADE.

Si sarebbero dovuti vedere MORTI A CAMIONATE, DI OGNI SESSO, ETA' , GENDER, ORIGINE, STRATO SOCIALE. Altro che i camion di Brescia e Bergamo (immagini di morti di Lampedusa abilmente riciclate, casomai, dice qualche malalingua)

Invece per trovare lo stesso numero di contagiati di marzo (contagiati non vuol dire casomai un cazzo: non vuol dire "in fin di vita", non vuol dire morti, non vuol dire appestati. Vuol dire che uno è entrato in contatto col virus che ha lasciato una pur minima parte della sua presenza, non contagiosa. ) si devono fare 120 mila tamponi (chi li produce, chi li paga?) mentre a Marzo se ne facevano 7 mila e poco più.

Mi fermo. I dati li sappiamo tutti. Odio la catechesi di ogni tipo, ognuno vive la vita come vuole. Ogni anno in Italia muoiono OGNI GIORNO per varie cause 1800 persone, ogni giorno. Nessuno pare accorgersene. Ma tant'è, io la penso così, voi magari diversamente.

Ma su un punto sono irremovibile: 80 anni fa abbiamo combattuto col sangue e col sudore per levarci di culo i nazisti e la loro ideologia di morte, la loro dittatura. Per la nostra Libertà.

Non sono disposto a metterla in gioco per niente al mondo, la MIA LIBERTA'.

E OBBLIGARMI ILLEGALMENTE (uso scientemente questo avverbio: leggete i codici e i pareri dei legali e degli esperti di legge) A METTERE UNA MASCHERINA A TUTTE LE ORE E ALL'ARIA APERTA, per di più per una cosa che NON ESISTE NEL MODO E NELLA MANIERA IN CUI ESSA VIENE DIPINTA (indi non sono e non siamo NEGAZIONISTI ma casomai REVISIONISTI, COSA BEN DIVERSA), E' UNA LIMITAZIONE DELLA MIA LIBERTA'. SANCITA DALLA COSA PIU' SACRA CHE ABBIAMO: LA COSTITUZIONE. E dalla Legge che, pur dura e talora interpretabile che sia, è Guardiana della Costituzione, come dice il grande Professor Sabino Cassese.

E tutto men che mai per un qualcosa che tocca:

lo 0,02% della popolazione italiana e mondiale

ed ha fatto - riposino comunque in pace - lo 0,008% di morti sulla popolazione italiana (morti, mi perdonino parenti ed affini, CON COVID, NON "PER COVID": GENTE ANZIANA, CON ALTRE PATOLOGIE. Si è detto e ridetto ma c'è gente che poi ci censura. O sono idioti o sono in malafede, i dati parlano in modo ARISTOTELICO, o come dico spesso APODITTICO, ovvero indiscutibile)

Quindi vi auguro buona mascherata - altro che Ondine e Burlamacchi - e buon divertimento: sappiate che IL DENTE AFFONDA FINCHE' NON TROVA L'OSSO.

Mi dirà qualcuno forse "Ma allora, se è tutta questa farsa, perché è stata messa in piedi, eh? Diccelo su, saputello Colombini, diccelo". Ed io vi risponderò come rispondeva prima appunto IL Colombini (ovvero ODIO LA CATECHESI, FATE COME VOLETE: NON ROMPETE PERO' I COGLIONI A CHI NON LA PENSA COME VOI ED HA I DATI DALLA SUA) poi Sherlock Holmes (ovvero PRENDETE I FATTI, TOGLIETE L'IMPOSSIBILE, QUELLO CHE RIMANE - PUR IMPROBABILE - E' LA VERITA').

Morale della favola: il 25 Aprile io lanciai un sasso nello stagno. Chi ora non ricorda, cede, si fa di nuovo mettere i piedi in faccia, fino al 31 dicembre che poi sarà il 31 Gennaio e poi sarà Pasqua 2021 (fino a che forse qualche soldo dell'Europa mossa a pietà arriverà o arriverà una bella tassa patrimoniale o il taglio di stipendi degli statali e delle pensioni...), e si ricorderà del motto

IL DENTE AFFONDA FINCHE' NON TROVA L'OSSO.

E L'OSSO LO DICIAMO NOI DOV'E' E SE LO HANNO RAGGIUNTO, se stiamo zitti questi continuano. Guardate cosa hanno fatto in 7 mesi e a Marzo dicevano DOPO 60 GIORNI DI CHIUSURA, ANDRA' TUTTO BENE. E giù arcbaleni alle fineste, belleciao e minchiate varie. Ora la gente piange senza lavoro e senza speranza: tutto era stato previsto, posso dirvi VE LO AVEVO DETTO ma ci voleva oggettivamente poco a prevederlo.

Comunque, giudicate voi.

Io non ci sto (à la Oscar Luigi Scalfaro)

Voi fate come vi pare. Ognuno si prende le sue responsabilità.

Poi, però, se piangete, vi ce le do sopra.

il vostro apodittico

ANDREA COLOMBINI

