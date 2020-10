Rubriche



giovedì, 22 ottobre 2020, 08:39

L’intelligenza artificiale assume giorno dopo giorno un ruolo sempre più significativo nella vita quotidiana di tutte le persone che decidono di affidarsi ad assistenti virtuali come ad esempio Google Assistant o Alexa di Amazon.

Quando si parla di intelligenza artificiale non facciamo riferimento però solo ai sistemi di assistenza digitali, ma parliamo anche di quel tipo di intelligenza che permette, tramite sistemi di interpretazione computerizzati, di studiare il comportamento degli utenti attraverso l’analisi del percorso di navigazione al fine di determinarne gusti, preferenze ed abitudini.

Anche il settore del gioco online ha aperto all’analisi del comportamento degli utenti mediante dei sistemi complessi alimentati da algoritmi ad apprendimento automatico. Questo studio ha contribuito a creare una migliore esperienza di giocoancora prima che l’utente avvii la sua sessione poiché, grazie allo studio delle sue preferenze, è possibile destinare ai giocatori annunci personalizzati sull’offerta di gioco in tempo reale.

Un’altra modalità di studio percorribile è quella di sviluppare un sistema che lavori sulla falsariga di Netflix: verrebbero messi a disposizione dell’utente esclusivamente giochi che corrispondano ai suoi gusti personali definiti mediante l’analisi comportamentale. L’utente visualizzerà quindi solo gli elementi che il sistema ritiene siano più congeniali ed affini al proprio comportamento di gioco. Questo complesso meccanismo consentirà quindi di gestire il giocatore indirizzandolo anche verso una modalità di gioco maggiormente responsabile mediante delle limitazioni, nel momento in cui si sforano dei limiti predeterminati, o degli avvisi cadenzati per ricordare all’utente la durata della sessione di gioco.

Il binomio intelligenza artificiale e gioco online potrebbe rivelarsi decisamente proficuo se pensiamo alle numerose applicazioni della realtà aumentata e della realtà virtuale nel mondo del gambling. Con queste funzionalità associate alla potenza della connessione 5G, sarà possibile sviluppare degli scenari impensabili prima d’ora come ad esempio dei veri e propri casino nei quali sarà possibile girare liberamente tra i tavoli scegliendo a quale tavolo sedersi per giocare con le altre persone. Al momento i casino online come quello di Sisal sebbene prevedano già un’ambientazione in cui poter interagire dal vivo con un croupier o con gli altri partecipanti al tavolo, sono ancora ben lontani dall’essere realmente in una modalità definibile virtuale.

Negli ultimi 20 anni la tecnologia ha cambiato profondamente il mondo del gioco nel web e ce ne vorranno ancora altri dieci o forse più prima che venga applicata la formula della realtà aumentata ai casino online, ma questo sviluppo innovativo registrato negli ultimi anni lascia intravedere come la direzione intrapresa è quella giusta e che potrebbe davvero non avere limiti.