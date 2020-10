Rubriche : l'ago puntura



“L’Italia (di oggi) è una repubblica fondata sulla fuffa.”

martedì, 27 ottobre 2020, 18:01

di Flavia Favilla

Anno 2020: Costituzione Italiana vista e rivisitata dai sommi maestri che risiedono nella stanza dei bottoni.

E pensare quanto hanno ammattito i padri costituenti nel ’46 per buttar giù quei famosi 139 articoli che ai giorni nostri possono servire giusto come carta igienica.

Articolo 1 … il lavoro, principio indissolubile, inossidabile, indiscutibile per la Costituzione Italiana, è ridotto ai giorni nostri al mezzo di diffusione per eccellenza del virus che sta terrorizzando il mondo intero. Pertanto l’imperativo diviene oltraggiarlo in ogni modo possibile in cambio degli agognati “ristori”.

Articolo 34 … quello che dovrebbe sancire il sacrosanto diritto alla scuola, all’istruzione, a far sì che non prolifichi una generazione di analfabeti .. oggi, sempre a causa del medesimo virus che sta terrorizzando il mondo intero, viene considerato un qualcosa di talmente inutile da metterlo in secondo piano … Perché un popolo ignorante, non istruito e che non cresce intellettualmente, lo si sottomette meglio.

Articolo 13 … “la libertà personale è inviolabile”… E’ davvero così ultimamente? Non mi pare proprio .. Dopo aver passato due mesi ossessionati dalla massiccia presenza delle forze dell’ordine, mai viste in tal numero probabilmente nemmeno ai tempi delle brigate rosse e ridotte oggi a poco più che servitori di uno Stato inutile e padrone, stiamo ripiombando nel medesimo clima punitivo - e un tantino parossistico – di coloro i quali portano il cane a spasso oltre i 150 mt dalla propria abitazione.

Per concludere … Molti altri articoli della Costituzione di allora vengono disattesi oggi in virtù di un nuovo credo: quello insignito alla scienza. Una scienza non più intesa come fattore di ricerca e di arricchimento ma come strumento per perseguire chi la disattende o semplicemente non è concorde.

Ad essa, di concerto con la politica, si affida ogni nostro destino di uomini e donne dotati di teste pensanti, di ingegno, acume e possibilità di scelta.

Che sia questo il momento decisivo, in cui la nuova scienza scellerata e la Costituzione del nuovo millennio si piegano al grido di libertà degli italiani?

Mmmm.. concedetemi il beneficio del dubbio.