Noleggio auto lungo termine. Conviene? Ecco tutti i vantaggi

lunedì, 2 novembre 2020, 10:37

Spesso, in molti si chiedono come mai convenga scegliere una soluzione di noleggio a lungo termine, piuttosto che comprare un’auto nuova (o di seconda mano).

In realtà, i vantaggi sono molteplici, sia di natura economica che non, specie in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo oggi.

Il noleggio a lungo termine è una pratica molto comune tra i possessori di partita iva, ma ultimamente anche molti privati stanno valutando la convenienza dell’opzione. Tutto sta nell’analizzare attentamente il proprio veicolo e l’utilizzo che se ne fa.

Ultimamente, sono cresciute le richieste di noleggio a lungo termine anche per le due ruote, e di pari passo sono molte, sul mercato, le compagnie operanti nel business,come BiAuto Rent. Secondo una ricerca realizzata dalla società di consulenza Areté, infatti, il 12% degli italiani preferisce le due alle quattro ruote. Ecco perché l’offerta delle società operanti nel business del noleggio non potevano tralasciare questo ulteriore appetente segmento.

Inoltre, l’incentivo dell’ecobonus2020 varato dal ministero dello sviluppo economico lo scorso agosto, può essere utilizzato anche per spese relative al noleggio a lungo termine.

La maggior parte delle società leader nel mercato del noleggio a lungo terminesi rivolgono sia a privati che ad aziende, e ad entrambi offrono il noleggio di veicoli con possibilità di anticipo zero.

Solitamente prevedono il pagamento di un canone mensile fisso, che viene calcolato sulla base della durata del noleggio e delle esigenze personali relative al chilometraggio. In questo modo, il vantaggio è quello di poter utilizzare una nuova automobile senza doverla per forza acquistare. Solo alla scadenza del contratto, si potrà decidere di acquistarla definitivamente al suo valore commerciale.

Molto spesso queste società vantano un portafoglio di modelli piuttosto vario, poiché l’obiettivo primario è quello di riuscire a personalizzare il più possibile l’offerta per i clienti in termini di durata del contratto, chilometraggio annuale, design, funzionalità del veicolo.

Tra i servizi inclusi, nella maggior parte dei casi è presente l’assicurazione per furto, rca compresa nel noleggio, manutenzione sia ordinaria che straordinaria, soccorso stradale h24, copertura danni e possibilità di permuta di vecchie auto.

Alla luce di ciò, si può tranquillamente affermare che la soluzione del noleggio a lungo termine sia vantaggiosa perché permette di avere sempre a disposizione un’auto nuova, si può calcolare con anticipo il costo mensile (infatti il canone è fisso e concordato nel contratto), si è dispensati da una serie di spese accessorie quali manutenzione, bollo auto, copertura assicurativa, soccorso stradale. Al termine del contratto di noleggio si ha la facoltà di tenere l’automobile pagandola per il suo valore di mercato, o semplicemente restituirla e sostituirla con una nuova.

In parole povere: risparmio di tempo per gli aspetti burocratici e quindi più tempo per il proprio business, costi determinabili e certi ogni mese, flessibilità in termini contrattuali e autosemprenuova.

Se siete ancora indecisi, meglio non pensarci troppo. Ora non vi resta che scegliere l’auto o la vostra due ruote, firmare il contratto e iniziare subito a guidare!