"Revisione auto in tempo di Covid, perché non effettuare online la prenotazione?"

giovedì, 8 ottobre 2020, 09:38

di mario bianchi

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Mario Bianchi in merito all'attuale procedura di prenotazione per una revisione di un veicolo privato, ritenuta anacronistica, in cui si auspica un adeguamento di detta modalità alla situazione pandemica di questo periodo e alle attuali tecnologie.



"Revisione di veicoli alla motorizzazione civile.



Per quanto necessaria e prevista dalla normativa vigente la revisione periodica dei mezzi che circolano sulle strade, è difficile credere che ancora oggi, in permanenza della pandemia Covid-19 che dal marzo di quest'anno ci affligge gravemente e che si sta aggravando in questo ultimo periodo, per la sola prenotazione di una revisione ci si debba recare personalmente allo sportello e fare la fila.



Questo è quanto è stato chiesto ieri al sottoscritto da parte di un operatore telefonico della motorizzazione civile di Lucca interpellato per prendere appuntamento per una revisione. Alla richiesta di spiegazione del perché di questa procedura in presenza in questo periodo di emergenza sanitaria, è stato riferito che per compiere questa operazione bisogna recarsi di persona allo sportello operativo per ritirare un bollettino di conto corrente postale e prenotarsi per la revisione.



Mi domando se questa procedura non potrebbe anzi, non poteva essere già da tempo sostituita anche attraverso la possibilità di effettuare on-line la prenotazione e il relativo pagamento per contribuire a scongiurare possibili aggravi di salute a tutte le persone coinvolte oltre che permettere un considerevole risparmio di tempo".