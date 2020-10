Rubriche



Si dice gomma... ma non sono tutte eguali!

lunedì, 5 ottobre 2020, 18:50

Gli pneumatici invernali, che incontriamo a volte anche con il nome di gomme termiche o M+S, non sono ovviamente tutti uguali.

Chiaramente la differenza è notevole se li confrontiamo con gomme estive o 4 Stagioni ma ci possono essere differenze anche tra pneumatici invernali in relazione alle diverse mescole e scolpiture del battistrada. E’ evidente che anche in questo ambito ci sono marchi più prestigiosi o anche solo più qualitativi di altri.

Allo scattare del 15 novembre (ma si può iniziare a montarli già dal 15 ottobre) la normativa richiede obbligatoriamente l’adozione di gomme recanti la dicitura M+S ovvero Mud and Snow (fango e neve) per poter circolare senza incorrere in sanzioni, oppure di avere a bordo catene da neve omologate da utilizzare in caso di necessità.

Per certo il montaggio delle catene, magari sotto una nevicata abbondante, non è la cosa più facile e comoda, soprattutto per gli automobilisti meno esperti, da ricordare anche che appena le condizioni dell’asfalto non le rendono più necessarie vanno immediatamente smontate.

In questo senso montare gomme invernali è certamente la soluzione più comoda e più sicura.

E’ SEMPRE OBBLIGATORIO MONTARE GOMME INVERNALI?

Ci sono due eccezioni importanti. Primo, l’obbligo non vale per chi monta un set di gomme 4 Stagioni.. Secondo, se le vostre gomme hanno un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dal libretto di circolazione, allora potete utilizzarle tutto l’anno.

In particolare le gomme 4 Stagioni hanno avuto un grande successo e una rapida diffusione in molti Paesi poiché rappresentano un buon compromesso per la circolazione durante tutto l’anno con dei buoni margini di sicurezza.

COS'È’ L’INDICE DI VELOCITÀ’?

Riconoscere l’indice di velocità è facile: è un codice alfabetico presente sul fianco di uno dei vostri pneumatici e corrisponde alla velocità massima alla quale uno pneumatico può viaggiare: per esempio, il codice Q corrisponde ad una velocità massima di 160 km/h, mentre il codice T di 190 km/h.

PERCHÉ’ E’ SEMPRE CONSIGLIABILE SOSTITUIRE I PNEUMATICI ESTIVI CON GLI INVERNALI?

Nelle zone con un clima particolarmente freddo dove è più frequente che le temperature scendano al di sotto dei 7°C , quando il manto stradale è più difficile e insidioso da affrontare a causa di ghiaccio, neve, fango e pioggia, lo pneumatico invernale è irrinunciabile e a beneficiarne sarà in primis la nostra sicurezza di guida.

Niente può farci sentire più sicuri quando nevica e fa freddo che viaggiare con uno pneumatico idoneo, anche la guida sarà più confortevole e il viaggio più rilassato. Ma perchè le gomme termiche sono migliori in inverno e vivamente consigliate dagli esperti??

La risposta è essenzialmente nella mescola e nel battistrada.

I pneumatici invernali hanno nella mescola un'alta percentuale di silice e di gomma naturale che li mantengono morbidi e flessibili anche a temperature molto basse, al contrario di quelli estivi che sono decisamente più duri.

In termini pratici mescola più morbida significa miglior grip e ottima tenuta di strada ma non è l'unica caratteristica che li rende così performanti, il battistrada infatti è l'altra componente fondamentale del pneumatico da neve.

Lo possiamo riconoscere anche solo con un'occhiata, il battistrada della gomma invernale presenta molte più scanalature e più profonde, quasi degli intagli, una scolpitura decisamente più importante. Inoltre è dotato di particolari lamelle che aggrediscono e trattengono neve e fanghiglia, quasi “aggrappando” la gomma all'asfalto.

Con questo tipo di scolpitura i vantaggi sono numerosi, dal miglioramento della tenuta di strada su fondi ghiacciati, ad una maggiore capacità di

incidere la neve, alla diminuzione del fenomeno detto di’ aquaplaning, ovvero quando lo spessore dell’acqua in caso di piogge battenti fa slittare la gomma

provocando spesso la perdita di controllo dell’auto. Questa è per esempio una delle più frequenti cause di incidenti in inverno.

