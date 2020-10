Rubriche : lettere alla gazzetta



"Transenne abbandonate in Corso Garibaldi"

giovedì, 8 ottobre 2020, 19:36

di maria giulia pacini



In Corso Garibaldi angolo via San Girolamo giacciono da circa quattro mesi tre transenne che sarebbero dovute servire a isolare delle pietre del suolo pericolante, dove in primavera erano inciampate alcune persone.

Queste transenne sono un vero e proprio pericolo più delle pietre pericolanti perché non sono fermate e molto spesso sono gettate in malo molo da vandali o sulle aiuole o sulle macchine parcheggiate negli stalli gialli.

Ho segnalato questa cosa ai vigili che sono venuti a venire la cosa ma niente... ormai le transenne fanno parte del arredo urbano di Corso Garibaldi. Segano anche a voi questo triste aspetto nella speranza che una vostra pubblicazione smuova la situazione.