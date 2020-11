Rubriche



Acquistare un nuovo smartphone: i fattori da considerare in fase di scelta

venerdì, 27 novembre 2020, 10:39

È uno dei dispositivi che, al giorno d’oggi, sono diventati indispensabili nella vita di tutti i giorni. Infatti, lo smartphone viene utilizzato per svolgere qualsiasi tipo di operazione, a partire da quelle più semplici, come ad esempio navigare su un sito web oppure un contenuto in streaming, fino ad arrivare a quelle un po’ più complicate, come la gestione del proprio conto bancario.

Ebbene, scegliere uno smartphone non è affatto semplice: per questo motivo ci sono portali estremamente utili e affidabili come piuvenduti.it, che offrono proprio la possibilità di analizzare e trovare lo smartphone più venduto online, ma anche capire quale sia il rapporto tra qualità e prezzo ideale da considerare in fase di scelta, potendo anche trovare degli ottimi confronti in merito a diverse caratteristiche di questi device mobile.

Sistema operativo e aggiornamenti

Un delle prime caratteristiche che saltano all’occhio nel momento in cui si sceglie uno smartphone è certamente rappresentata dal sistema operativo supportato. Da questo aspetto dipendono poi tanti altri fattori, come ad esempio il livello di accessibilità che caratterizza l’interfaccia, oppure l’opportunità di provvedere all’installazione di applicazioni ben precise o, ancora, il grado di interazione con altri device.

A parte il sistema operativo, è molto importante anche dare un’occhiata alla versione che è stata installata e, di conseguenza, l’opportunità di effettuare il download degli aggiornamenti. Quando non c’è la possibilità di aggiornare il proprio smartphone, ecco che si corre il rischio di comprare un prodotto che potrebbe avere una vita decisamente breve.

Il display: dimensioni e risoluzione

Tra i fattori più importanti da considerare in fase di scelta dello smartphone migliore per le proprie esigenze, troviamo anche le caratteristiche del display. In primis, si tratta di verificare le dimensioni, ma anche la qualità dello schermo stesso, ovvero due fattori che vanno a incidere direttamente sull’esperienza d’uso che viene garantita dallo smartphone.

Quindi, il primo aspetto da valutare in riferimento allo schermo è la dimensione, anche perché incide direttamente sia sul design che sulle dimensioni complessive del dispositivo mobile. La misurazione dello schermo avviene in pollici, considerando quindi la diagonale che si misura tra i due angoli opposti del display. In media, si va da 4,4 fino a 5,5 pollici: una diagonale maggiore indicherebbe un phablet piuttosto che uno smartphone.

La qualità dello schermo, invece, è condizionata sia dalla tecnologia con cui è stato creato che dalla risoluzione. Quindi, in termini di tecnologia si va da display a LCD fino a IPS LCD, senza dimenticare TFT LCD oppure AMOLED, ma anche Retina display. In termini di risoluzione, invece, gli smartphone di più alta qualità garantiscono una risoluzione in Quad HD a ben 2560x1440 pixel, oppure anche in 4K.

La fotocamera

Ecco un altro aspetto che può fare la differenza in fase di scelta, visto che una fotocamera efficace permette anche di realizzare una foto di qualità. Ecco il motivo per cui gli smartphone, con il passare del tempo, hanno preso sempre più il posto delle macchine fotografiche digitali.

Tra i criteri che possono tornare decisamente utili per una valutazione ottimale della fotocamera di cui è dotato uno smartphone (considerando come ormai tutti i modelli ne abbiano anche una frontale), troviamo l’apertura dell’obiettivo, la dimensione dei pixel, i rapporti delle lenti, ma anche e soprattutto il numero dei megapixel del sensore della fotocamera, che va a condizionare anche la risoluzione della foto che viene scattata. Teniamo conto come, gran parte delle fotocamere posteriori, presenta un sensore da 12 megapixel, che offre la possibilità di scattare delle foto di buona qualità. Ovviamente, in commercio ci sono smartphone dotati di fotocamera con un numero di megapixel superiore.