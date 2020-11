Rubriche : lettere alla gazzetta



"Esselunga, mia moglie ripresa per aver abbassato la mascherina sotto il naso per pochi secondi"

martedì, 24 novembre 2020, 08:40

La lettera pubblicata sull'episodio avvenuto al supermercato Esselunga ha suscitato non solo decine di migliaia di visualizzazioni, ma ha anche risposte da parte di clienti da tutta Italia:

Buongiorno,

ho letto i due articoli su Esselunga e poca cortesia. Potete aggiungere anche Esselunga di Ponte Moriano. Pare che anche lì abbiano assunto degli sceriffi che redarguiscono con nessuna cortesia i clienti, riguardo a mancanze che solo loro vedono, salvo poi comportarsi in modo riprovevole.

Mia moglie è stata ripresa quasi a male parole per aver abbassato la mascherina sotto il naso per circa 20 secondi, poi, lo stesso sgarbato sceriffo, si è appostato appoggiato ad uno stipite dell'entrata principale a fumarsi una sigaretta, ovviamente senza mascherina, fregandosene dei clienti che entravano e uscivano, quindi fumandogli in faccia con fare quasi prepotente; ma forse solo da grande incivile.