Piattaforme di trading online: i consigli degli esperti di italiatradingonline.it

venerdì, 20 novembre 2020, 10:21

Negli ultimi anni il trading online si è affermato in Italia, consentendo a milioni di persone di cominciare a investire in modo autonomo sui mercati finanziari. Il fenomeno è in forte crescita, una tendenza accompagnata dall’aumento dei broker specializzati, con 242 società autorizzate nel 2019 secondo i rilevamenti della Consob e un incremento dell’83% rispetto al 2018 quando erano appena 132.

La maggiore offerta e l'alta concorrenza possono rendere difficile scegliere la piattaforma di trading, una decisione importante poiché è necessario affidarsi a un’azienda sicura e certificata, inoltre bisogna individuare un servizio adeguato al proprio livello e al tipo di investimenti che si vogliono realizzare. Per riconoscere le piattaforme di trading online migliori, si consiglia di seguire i suggerimenti di ItaliaTradingOnline.it, portale specializzato nel settore che aiuta gli utenti a muovere i primi passi nel mondo dei mercati finanziari.

Controllare le autorizzazioni e l’affidabilità del broker

Il primo aspetto da valutare, nella scelta del broker online e della piattaforma di trading, riguarda il controllo delle credenziali della società d’intermediazione finanziaria. In particolare, l’azienda deve essere autorizzata ad operare in Europa e in Italia, quindi bisogna verificare la presenza delle abilitazioni rilasciate dagli organismi di riferimento europei, certificazioni che devono essere valide in Europa, oltre alla necessità del monitoraggio da parte della Consob.

Queste informazioni devono essere chiare e trasparenti, perciò è fondamentale che la società fornisca tutta la documentazione in merito alle licenze, inoltre è opportuno controllare anche sui portali ufficiali delle istituzioni pubbliche. Allo stesso tempo è essenziale valutare la reputazione del broker online, ad esempio all’interno dei forum, sui social e nei siti web specializzati, per essere sicuri che non siano presenti segnalazioni negative o altri problemi legati all’azienda.

Scegliere una piattaforma adeguata alle proprie esigenze d’investimento

Ogni broker online mette a disposizione servizi, funzionalità e strumenti diversi, perciò prima di scegliere una piattaforma di trading online è importante sapere quali sono le proprie necessità d’investimento. Ad esempio, alcuni broker sono più adatti ai trader principianti, altri agli investitori più esperti, altri ancora offrono soluzioni particolari per dei mercati specifici, come il Forex o la compravendita di azioni.

Conoscere le proprie esigenze di trading permette di studiare la proposta del broker in modo accurato, analizzando tutti i servizi offerti dalla società per capire e sono realmente l’opzione giusta per investire in maniera ottimale. Anche per quanto riguarda le tecnologie la valutazione delle applicazioni di trading è fondamentale, ad ogni modo molte aziende consentono di testare le funzionalità in modo gratuito, registrandosi e aprendo un conto demo per controllare il funzionamento delle piattaforme di trading online.

Analizzare i costi e l’efficienza del servizio di assistenza

Per un trader è indispensabile che il broker proponga costi ragionevoli, soprattutto per chi vuole investire somme contenute, altrimenti il trading online diventa poco conveniente se le commissioni sono eccessivamente elevate. Al contrario è consigliabile preferire le aziende che offrono tariffe basse o addirittura zero costi fissi, applicando invece uno spread sugli eseguiti per pagare un costo vincolato all'importo delle operazioni finanziarie effettuate, senza dubbio un approccio più sostenibile nel lungo periodo.

Allo stesso tempo il servizio di assistenza deve essere molto affidabile, sempre disponibile e rapido, per risolvere qualsiasi problema velocemente evitando che un disservizio possa comportare conseguenze spiacevoli, specialmente a livello economico. Alcuni broker online sono piuttosto apprezzati per la qualità del supporto clienti, un aspetto da non sottovalutare quando bisogna affidarsi a una società per investire il proprio capitale, un’attività in cui l’assistenza tecnica può rivelarsi davvero essenziale in alcune circostanze.

L’importanza della formazione professionale da parte del broker

La maggior parte delle persone sceglie una piattaforma di trading per la prima volta, una decisione difficile che comporta spesso ansia e preoccupazioni. In linea di massima, un trader alle prime armi dovrebbe sempre optare per un broker online in grado di offrire servizi adeguati ai principianti, mettendo a disposizione un supporto personalizzato per intraprendere un percorso di crescita professionale, per sviluppare quelle competenze fondamentali per investire in modo indipendente e consapevole.

Alcune aziende propongono un’ampia gamma di soluzioni per migliorare le proprie capacità e conoscenze, tra cui corsi gratuiti, seminari, webinar, eBook ed eventi online, risorse estremamente utili per una persona che sta iniziando a fare trading online. Anche per un trader esperto è importante aggiornarsi continuamente, quindi la presenza di contenuti per vari livelli di esperienza è senza dubbio apprezzabile. Ad ogni modo è necessario provare sempre i servizi della piattaforma di trading, usando i conti demo per sperimentare l’offerta del broker e capire se realmente si tratta della soluzione migliore in base alle proprie esigenze d’investimento.