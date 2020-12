Rubriche



Appartamenti in vendita a Lucca: guida alla scelta della casa vacanza

Avevate in programma l’acquisto di una casa vacanze a Lucca? Questo potrebbe essere il periodo perfetto per un investimento nel mercato immobiliare, perché i prezzi sono ancora piuttosto stabili ma nel prossimo futuro potrebbero alzarsi. In questo momento storico è difficile prevedere l’andamento del mercato ed è per tale ragione che in molti ne stanno approfittando ora, visto che si riescono ancora a trovare delle offerte interessanti.

Gli appartamenti in vendita a Lucca sono diversi, ma una casa di villeggiatura deve avere delle caratteristiche ben precise e vale dunque la pena prestare attenzione ad alcuni dettagli. Vediamo insieme quali sono i fattori da tenere in considerazione prima dell’acquisto della casa per le vacanze.

Dimensioni e numero di posti letto

Se il vostro obiettivo è quello di acquistare un appartamento per godervelo durante la stagione estiva e magari affittarlo quando non lo sfruttate personalmente, allora vi conviene prestare attenzione alla metratura. Una casa troppo piccola potrebbe essere più difficile da affittare, ma lo stesso discorso vale per gli appartamenti eccessivamente ampi. Quello che conta è il numero di posti letto, che può fare una bella differenza. Più ce ne sono e maggiore sarà il canone che potrete chiedere all’inquilino.

Disposizione dei locali

Anche la disposizione dei locali è importantissima, specialmente quando si è alle prese con la scelta della casa vacanze da acquistare. Quando si è in villeggiatura infatti si hanno delle necessità differenti: la zona giorno deve essere ampia e piuttosto conviene sacrificare la cucina, di cui si fa un utilizzo limitato generalmente in vacanza. Come abbiamo detto però anche la zona notte ha una grande importanza: meglio optare per un immobile con più stanze da letto e possibilmente 2 bagni.

Appartamento arredato o da arredare?

La scelta tra un appartamento arredato ed uno da arredare è piuttosto soggettiva e dipende dalle esigenze di ognuno, oltre che dall’eventuale disponibilità di mobilio da inserire nell’immobile. Di certo acquistare una casa già arredata consente di avere meno problemi, ma la spesa inevitabilmente si alza dunque bisogna valutare con attenzione anche questo aspetto. Attenzione però a non scegliere un immobile con finiture di particolare pregio, perché se intendete affittare l’appartamento potreste avere problemi in caso di danni.

Manutenzione e spese di gestione

Un altro aspetto che non deve mai essere sottovalutato quando si è alle prese con l’acquisto di una casa vacanze sono i costi di gestione e di manutenzione. Ricordatevi sempre di informarvi circa eventuali spese condominiali, che incidono in modo significativo. Se queste sono importanti, forse è meglio orientarsi su altri immobili perché è davvero uno spreco di denaro sostenere costi di questo tipo per una seconda casa, che non si utilizza tutto l’anno.

Distanza ed ubicazione dell’appartamento

In ultimo ma non per importanza, è importante tenere in considerazione anche l’ubicazione dell’appartamento e la sua distanza dalla propria abitazione principale. Se infatti è vero che si risparmia parecchio trascorrendo le vacanze in una casa di villeggiatura di proprietà, è altrettanto vero che non si possono trascurare i costi del viaggio. Se troppo distante, potrebbe rivelarsi impegnativa sul lungo periodo, anche dal punto di vista economico.