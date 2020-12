Rubriche : lettere alla gazzetta



"Caro Barsanti, prima di piantare un albero chiami un agronomo"

martedì, 1 dicembre 2020, 19:39

di dante francesconi

Riceviamo e pubblichiamo questa risposta "piccata" del consigliere comunale Dante Francesconi alle affermazioni rilasciate dal consigliere Fabio Barsanti su Facebook inerenti l'attività dell'associazione "La Foresta che Avanza":

"È davvero singolare leggere su Facebook le affermazioni del consigliere Fabio Barsanti che si vanta dell'impegno profuso da una fantomatica associazione riconducibile a Casapound, chiamata "La Foresta che Avanza", irridendo al contempo i progetti portati dall'Amministrazione Comunale come se, almeno sull'ambiente, non si dovesse remare tutti dalla stessa parte.

La Foresta che Avanza (o per meglio dire, Casapound) scimmiottando il progetto dell'associazione Talea che sta piantando migliaia di nuovi alberi proprio a Santa Maria a Colle, si vanta per la straordinaria impresa della piantumazione di un albero. Uno di numero.



Peccato che lo abbia fatto abusivamente su un'area pubblica e senza possedere, nè aver richiesto, i permessi del caso.



E, peraltro, dimostrando di non avere la benché minima competenza agronomica, visto che, come si vede in foto, l'albero in questione è già pendulo e rischia di cadere.



Caro Consigliere Barsanti, se proprio non ti va di coinvolgere l'amministrazione comunale, come altri hanno fatto, per portare avanti le tue iniziative sul suolo pubblico, coinvolgi la prossima volta se non proprio un agronomo, almeno un contadino. Così la propaganda politica la puoi portare avanti senza mettere di mezzo un povero albero che al primo soffio di vento rischia di essere spazzato via, come probabilmente lo sarà il ricordo della vostra inutile, quanto dannosa, iniziativa".