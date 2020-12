Rubriche : l'ago puntura



“Elogio alla follia 2.0”

lunedì, 14 dicembre 2020, 20:09

di flavia favilla

Chiudere, chiudere, chiudere!

Chiudere tutto!

Chiudere subito!

Non c’è più tempo: il virus ci sta distruggendo, ci sta sopraffacendo!

Chiudere le attività non essenziali ad eccezione di alimentari e farmacie!

Anzi no! Chiudere anche quelle perché il pericolo è alle porte e rischiamo la catastrofe umanitaria.

C’è troppa gente in giro ..

Tanta, troppa, troppo tanta. La gente è indisciplinata, è irresponsabile.

Va in giro. Ma come si permette di andare in giro di questi tempi?

No.. non è concepibile.

Chiudere, chiudere, chiudere!

Chiudere tutto!

Chiudere subito!

La Germania per Natale chiude. L’ha detto la Merkel ieri sera.

Anche la Gran Bretagna chiude. L’hanno scritto prima su Ansa.it.

Dobbiamo farlo anche noi perché è l’unico modo per bloccare l’epidemia. Anzi no, la pandemia.

Chiudere tutto da oggi fino dopo Befana.

Anzi no. Anche dopo Befana. Fino a Pasqua.

Forse fino a Pasqua no. Perché a fine gennaio arriva il vaccino.

Il vaccino è testato alla cazzo di cane ma va bene ugualmente. Dobbiamo farlo tutti e zitti.

E chi non lo fa, non può andare in giro.

“Una domanda: ma quest’anno di influenza stagionale non si muore?

Non ho notizie a riguardo.. Forse no.. non si muore più di influenza stagionale. Che bello..”

Chiudere, chiudere, chiudere!

Chiudere tutto!

Chiudere subito!

Chiudere scuole, uffici pubblici, lavorare da casa. Anzi no, non lavorare. Tanto ci pensa lo Stato ai nostri bisogni. A che serve lavorare? Meglio stare in casa a guardare la tv.

Dobbiamo farlo perché il virus ci sta annientando.

Troppa gente in giro, troppi contagi, troppi morti.

Usare le mascherine, lavarsi le mani, disinfettarsi.

Mantenere la distanza di minimo un metro. Al bando ogni fisicità.

Dobbiamo sottostare alle regole.

Il covid fa paura. Fa davvero paura.

Chiudere, chiudere, chiudere!

Chiudere tutto!

Chiudere subito!

Ci pensa lo Stato a noi.

Arrivano i ristori.

Arrivano i bonus.

Arriva la cassa integrazione.

Le tasse verranno spostate.

Si pagheranno in primavera.

“Ma se non si lavora mai con che soldi si pagano, con quelli del Monopoli?

Boh..”

C’è il covid.

Non dobbiamo sottovalutarlo.

Dobbiamo essere responsabili.

Il covid ci distruggerà.

Gli ospedali sono al collasso.

I medici e gli infermieri non reggono più gli estenuanti turni di lavoro.

“Ma non dovevano assumerne di nuovi ed allestire presidi d’emergenza?

..Forse ho capito male”

E allora si fa prima a:

Chiudere, chiudere, chiudere!

Chiudere tutto!

Chiudere subito!