Gestire la logistica per l’e-commerce ai tempi del covid-19

sabato, 5 dicembre 2020, 02:51

In un’epoca in cui si susseguono le misure per contrastare la diffusione della pandemia, anche le abitudini di shopping sono cambiate: ecco perché è importante organizzare bene il proprio e-commerce per vendere online.

L’e-commerce: nuova frontiera dello shopping per tutti

Se nel corso degli ultimi anni la popolarità degli acquisti online è divenuta vieppiù grande, coinvolgendo milioni di persone con le spese su negozi virtuali di ogni tipo, quest’anno è stato proprio il momento di consacrazione delle attività di vendita sul web: tantissimi negozi, infatti, si sono catapultati in questo business. Tuttavia, non tutti riescono – sin da subito -ad approfittare del potenziale di questo nuovo strumento di vendita, da una parte perché magari i prodotti non sono facili da vendere sul web o, dall’altra, perché non si dotano di tutto il materiale ad hoc – come per esempio le etichette adesive comprate online per organizzare in maniera impeccabile la gestione delle spedizioni. Gli utenti che fanno acquisti tramite gli e-commerce, infatti, si attendono di poter beneficiare di un’esperienza di shopping soddisfacente anche in questa speciale forma virtuale, e non soltanto per quanto riguarda la semplicità nel prendere nota delle descrizioni dei prodotti, bensì, anche per quanto riguarda tutti gli aspetti logistici. Ecco perché quando pensate di dare vita ad un’attività di vendita online – che sia complementare rispetto a quella tradizionale o, ormai, laddove avesse preso il sopravvento sul negozio fisico, a maggior ragione qualora fosse diventata la principale forma di business – non dovete sottovalutare l’esigenza di pianificare attentamente ogni aspetto che riguarda le spedizioni e il servizio di supporto ai clienti.

Come gestire gli acquisti tramite le piattaforme digitali

Esattamente come all’interno dei negozi tradizionali, anche sugli e-commerce gli internauti si aspettano di poter godere di un’esperienza di shopping coinvolgente e piacevole: i banner troppo invasivi, le pop-up che martellano incessantemente gli sconti o altre indicazioni più o meno utili, devono essere gestiti con molta cautela. Così come risultano essere inopportuni i commessi che propongono insistentemente le promozioni in corso, allo stesso modo, un e-commerce che distrae la persona durante gli acquisti o rende titubante – proprio all’atto del pagamento – il potenziale acquirente, è destinato a fallire clamorosamente. Il percorso di selezione, conferma e pagamento degli oggetti (o dei servizi) di proprio interesse deve essere lineare e svolgibile in pochi passi chiari e limpidi: un’interfaccia grafica semplice e lineare, comandi del carrello acquisti ben in vista e chiari, opzioni di pagamento ben indicate e facili da usare, come del resto, richieste di informazioni e dati dell’utente che non siano vessatorie e percepite come inquisitorie sono il segreto di uno shop online che funziona. Ricordatevi poi di gestire gli aspetti della conferma degli ordini, nonché il riepilogo degli acquisti e le indicazioni circa i tempi di spedizione con la massima puntualità e professionalità: perché il cliente desidera sapere quando riceverà ciò che ha comprato. Anche la gestione di eventuali resi dev’essere precisa ed affidabile: pianificate con metodo a quale corriere affidarvi, quale servizio richiedere per il ritiro dei resi e tutti questi aspetti importantissimi per garantire la massima soddisfazione all’acquirente.

Cosa non deve mancare per la logistica di un e-commerce

Dal momento in cui dovete prepararvi a far viaggiare i vostri prodotti potenzialmente in tutto il paese, siate previdenti nell’acquistare il materiale per la logistica con un occhio di riguardo nei confronti della qualità: non selezionate scatole scadenti, valutate la possibilità di comprare dei nastri adesivi personalizzati per garantire che i colli non vengano aperti da malintenzionati, giungendo intatti a destino. Con questa strategia, d’altro canto, potrete pure veicolare in maniera puntuale la popolarità del nome del vostro e-commerce anche tramite la logistica, rafforzando la percezione della qualità del vostro brand. Non dimenticatevi neppure di scegliere chip di polistirolo biodegradabili: con le stesse proteggerete meglio i beni inviati e sottolineerete quanto possa essere comunque sostenibile anche fare degli acquisti online, dal momento in cui l’e-commerce sceglie con la giusta lungimiranza che cosa usare per la logistica.