Il 2021, l’Italia e il calcio: cosa ci aspetta?

giovedì, 17 dicembre 2020, 20:16

Il Campionato Europeo che si doveva tenere nell’estate del 2020 è stato posticipato all’estate 2021 a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito tutto il mondo.

Questa competizione avrà come sede della partita inaugurale, ma anche di altre tre gare, lo stadio Olimpico di Roma, facendo tornare l’Italia al centro dell’attenzione ospitando un altro prestigioso evento calcistico internazionale.

Ma non è finita qua per il Belpaese. Il 6 e il 7 ottobre 2021 si giocheranno le due semifinali della competizione mondiale Final Four, mentre il 10 dello stesso mese si disputerà la finale valida ad aggiudicarsi il primo e il terzo posto. Il paese ospitante questo evento sarebbe stato scelto secondo la UEFA tra una delle quattro finaliste. Sono stati Italia, Olanda e Polonia i paesi ad aver dichiarato il proprio interesse a portare le gare nel proprio paese e alla fine gli stadi scelti per le fasi finali di Nations League sono stati proprio lo Juventus Stadium di Torino, di proprietà dell’omonima squadra, e lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, la Scala del Calcio di Milano casa di Milan e Inter.

Il vincolo per far sì che la competizione si sia disputata nel proprio paese era strettamente collegata alla qualificazione della propria squadra alla fase finale del torneo, conquistata infatti dagli Azzurri dopo aver chiuso al primo posto a quota 12 punti nel Gruppo 1 della Lega A, battendo Polonia, Olanda e Bosnia Erzegovina. Grazie a ciò l’Italia affronterà a San Siro la Spagna nella semifinale del 6 ottobre, mentre l’altra partita si terrà il giorno successivo (7 ottobre 2021) a Torino. La finale andrà in scena il 10 ottobre a San Siro tra le due vincitrici, mentre le due perdenti si sfideranno lo stesso giorno a Torino.

Saranno senza dubbio competizioni avvincenti: le quote delle partite, secondo Planetwin365 , sono molto indecise e non è facile prevedere chi si aggiudicherà la vittoria. Non ci resta che goderci la competizione e augurare il meglio alla nostra nazionale.



Il programma

Semifinali

6 ottobre 2021 – ore 20.45: ITALIA-Spagna (stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano)

7 ottobre 2021 – ore 20.45: Belgio-Francia (‘Juventus Stadium’ di Torino)

Finali

Finale 3/4° posto – ore 15 (‘Juventus Stadium’ di Torino)

Finale 1/2° posto – ore 20.45 (stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano)