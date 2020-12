Rubriche



Il covid mette in lockdown anche il gioco d'azzardo

giovedì, 17 dicembre 2020, 19:58

Il virus che ha sconvolto tutto il mondo e che ancora oggi sta procurando serissimi problemi, non solo sotto il punto di vista sanitario ma anche a livello economico, non ha risparmiato nemmeno il settore del gioco d'azzardo.

La pandemia, difatti, ha imposto tutta una serie di restrizioni che hanno conseguentemente bloccato per diversi mesi anche tutte le attività inerenti le sale giochi (circa 67.873 esercizi e sale slot). Ciò ha costretto tutti gli abituè e i malati di azzardopatia a rivolgersi alle app ufficiali degli operatori di casinò on line, quali ad esempio Star Casinò, facente parte anch'esso del gigante Betsson Group a cui appartiene StarCasinò.sport, piattaforma di intrattenimento sportivo diventata attualmente anche sponsor dell'Inter.

Il calo di fatturato delle sale giochi è soltanto colpa del Covid? (H2)

Sicuramente il Coronavirus ha parecchio influito sui bilanci negativi delle sale slot e di tutte quelle attività legate al gioco d'azzardo, ma bisogna comunque sottolineare che esso non è l'unico colpevole del calo di fatturato di tali esercizi. Buona parte del recesso economico di tali locali è dovuto anche al fatto che sono nate negli ultimi anni infinite possibilità di gioco on line, che hanno in parte dirottato su di esse la presenza di numerosi giocatori d'azzardo, che preferiscono nascondere la loro dipendenza dietro ad uno schermo di un tablet o di uno smartphone.

Questo "nuovo" tipo di possibilità di gioco, ha creato durante il lockdown un enorme passaggio dal gambling offline a quello in rete: si parla di una percentuale dell'11% di nuovi players che fino ad oggi non si erano mai avvicinati al gioco on line. La pandemia, però, non ha fatto altro che accellerare il processo di avvicinamento alle piattaforme usufrubili on line, come del resto sta già accandendo da anni per tantissimi altri settori che vedono i loro profitti provenire più dalle piattaforme e-commerce che dagli altri canali tradizionali.

La necessità della regolamentazione del gioco on line (H2)

Dato il boom che ha avuto il gioco d'azzardo on line e l'enorme presenza di operatori di tale settore presenti sul web - come ad esempio Sport Casinò - che attualmente hanno visto la loro popolarità aumentare sempre di più, nasce l'esigenza di regolamentare tale settore dal punto di vista internazionale, soprattutto perchè il gioco a distanza rende ancor più complicato applicare i limiti e le restrizioni che la legge impone sul gioco e sulla sua relativa pubblicità. Tutte le società on line dovrebbero rispettare le regole imposte sui limiti di tempo e spesa delle giocate e dovrebbero verificare in modo inconfutabile l'età dei giocatori, indipendentemente dalla loro sede legale. Da qui la necessità di armonizzare a livello mondiale le regole del gioco d'azzardo on line.